Cinco tipos de colores que garantizan la alegría y el bienestar en tu living

El living es el corazón emocional del hogar : un espacio donde la gente se relaja, comparte momentos y se entretiene; en definitiva, un lugar apropiado para “conectarse” con su propia familia y con otros. También es el espacio donde la comodidad se fusiona con el estilo -en el que los colores aparecen como un elemento transformador -.

Rojos terrosos cálidos y corales aportan calidez y también un toque dramático a un espacio. Foto: Damien Langlois-Meurinne Studio.

Por lo tanto elegir la paleta de colores apropiada para el living no se limita solo de estética, sino que pretende también fomentar el bienestar y reflejar la personalidad de quienes viven en ese hogar .

Lograr una paleta de colores alegre y estimulante no requiere de colores brillantes ni estridentes. Expertos en diseño de interiores y color cada vez más se inclinan por tonos sofisticados e inesperados, que elevan el estado de ánimo sin perder su atemporalidad.

Colores alegres para el living

Rojos terrosos cálidos y corales . Estos colores aportan de forma natural calidez, pasión y un toque dramático a cualquier espacio. O bien, en lugar de pintar las cuatro paredes usar estos colores como acentos de alto impacto en espacios como un sillón de terciopelo coral o una chimenea pintada. Color rubor con rosas. Créditos: Sascal Studio. Color rubor y rosas terrosos . Para un espacio dedicado a desconectar y encontrar el confort, los colores rosas suaves con toques terrosos son la opción perfecta: son colores neutros apagados que dan un toque de restauración. Ideal para un lugar donde desconectarse para leer un libro sentado en un sofá o ver por TV tu serie favorita. Estos colores marcan el tono para un living que combina comodidad, estilo y una sensación de elegancia hogareña. Amarillo estimulante. Créditos: Kit Kemp / Simon Brown Amarillos dorados estimulantes . El amarillo es el color del optimismo, la calidez y la alegría. Si bien su intensidad puede resultar intimidante, incorporar con cuidado garantiza un buen estado de ánimo. La decoración con amarillo mejora el estado de ánimo y evoca una sensación de calidez y alegría. También sirve para resaltar elementos arquitectónicos (con un toque más sutil). Verdes terrosos . Decorar con verde promueve una profunda sensación de calma y felicidad al conectarnos con el mundo vivo. Para darle a la habitación un buen contraste sugiere combinar el verde con un blanco suave. Verde terroso : Créditos: Little Greene Colores neutros atemporales . Decorar con colores neutros aporta luminosidad a los colores profundos, cálidos y fríos de la temporada. Por ejemplo, los neutros combinan a la perfección con los acabados dorados o bronce combinan.

neutros

Neutrales importantes y atemporales. Fuente: Neptuno

Neptuno)No cabe duda de que los colores influyen bastante en el estado de ánimo. Al diseñar un living o sala de estar, el objetivo es elegir variedades de colores que no solo reflejan el gusto personal, sino que también ayuden a sentirse más feliz en el hogar.

Con estos colores sofisticados y con resonancia emocional se crea una base positiva y estimulante que perdura.