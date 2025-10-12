Cinco pasos para darle personalidad a una habitación blanca y aburrida
Se trata de pasos elegantes para remodelar un espacio en blanco de tu vivienda en un abrir y cerrar de ojos.
El color blanco siempre ha sido la primera opción en el diseño de interiores porque asegura que la habitación se vea limpia, luminosa, sencilla y atemporal. Pero sin otros colores, ni tampoco textura ni elementos que llamen la atención, el color blanco puro es sinónimo de habitación aburrida, sin vida y sin personalidad.
Como un lienzo limpio
Lo que pocos conocen es que la pintura blanca puede convertirse en el telón de fondo perfecto para una habitación con más vida y personalidad.
Los 5 sencillos consejos para transformar una habitación blanca
- Pensar como si la habitación fuese una galería de arte. Las galerías de arte son de paredes blancas y es un lugar donde cada objeto se elige con intención porque se exhibe para causar impacto. En este sentido, un living-comedor blanco o dormitorios con ese color ofrecen también la oportunidad de convertirse en un lienzo en color blanco para la creatividad. ¿Qué hacer? Reevaluar la elección de muebles y agregar piezas que se destaquen por sí solas, ya sea por el color, el material o la forma. Mesa de centro con acabado en rojo oscuro, sillón decorativo y mesa de bebidas de aluminio fundido y níquel
Lámpara empotrada, lámpara araña y lámpara araña de dos niveles.
- Cambiar los artefactos de iluminación. Sustituir una lámpara básica por una iluminación llamativa puede tener un efecto transformador. Buscar algo que se parezca más a una obra de arte o una escultura que a una simple lámpara funcional.
- Incorporar piezas de arte grandes. Es un paso difícil de decidir y hay ayuda el pensar en la habitación como si fuese una galería de arte. Las piezas de gran escala atraen la mirada y cambian el equilibrio del vacío en la expresividad. ¿Qué cosas pueden ser? Por ejemplo un cuadro vintage grande, como también tapices y lienzos. Arte mural, tapiz de pared y arte de pared de gran tamaño y enmarcado.
- El impacto de una forma que asemeje a una gran escultura? Lo más parecido a una escultura que puede existir es una lámpara con formas y detalles únicos, así que esa es una buena opción. También lo pueden ser las lámparas vintages compradas en remates o negocios de usados. Y también aquí es una opción la teoría del rojo inesperado, por lo que la idea sería agregar al espacio de colorblanco de la habitación un toque de rojo “inesperado” (es decir, que llame la atención).
- Actualizar las cortinas y los revestimientos de las ventanas. Las persianas de plástico o las cortinas blancas baratas no realzan una habitación con paredes blancas. Agregar textura con algún color o estampado puede crear el contraste que requiere. Otras opciones para un espacio demasiado blanco son el agregar bambú o un lino de color sutil ya puede aportar calidez y textura a un espacio que lo necesita.