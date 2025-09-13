Siete ideas sencillas desde el diseño de interiores para mejorar tu habitación
Para que un espacio luzca ordenado y completo, estos son los elementos simples que los diseñadores siempre recomiendan a sus clientes.
El diseño de interiores aporta fórmulas para que un espacio tenga armonía y un aspecto impecable. ¿Cómo lograrlo cuando uno intuye o advierte que le está faltando algo? Se trata, en definitiva, de crear una habitación a partir del diseño de interiores.
Diseño: 7 ideas sencillas para completar una habitación
- Almohadas y mantas. Porque aportan calidez y textura al punto que ninguna habitación -inclusive la cocina- está completa sin estos textiles suaves. Estos detalles evitarán que una habitación luzca austera y fría. Los muebles tapizados con capas de telas y estampados aportan calidez, comodidad y una sensación de unidad.
- Una alfombra porque anclan un espacio, definen zonas y aportan textura y color. Por ejemplo si hay “suelos duros” una alfombra es indispensable para que una habitación se perciba completa. Hay que elegirla bien porque ocupan mucho espacio visual en la habitación. Las alfombras van debajo de los muebles más grandes y garantiza que el espacio se vea equilibrado y bien pensado.
- Antigüedades porque todo espacio necesita ese elemento para que llame la atención. Debe ser único y lleno de carácter, algo que se consigue fácilmente decorando con antigüedades. Poner una reliquia vintage o antigua a cada habitación sirve para añadir personalidad a un hogar convencional. Una pieza vintage bien elegida también le aporta alma a un espacio.
- Iluminación porque es un elemento fundamental en el diseño de una habitación. Y para que una habitación se muestre completa tiene que incluir una combinación de diferentes tipos de iluminación.. Por ejemplo, una superposición de luces de techo, lámparas de pie y lámparas de mesa creará una habitación cálida, con profundidad y dimensión visual.
- Obras de arte y espejos porque permite unificar todo un espacio para lograr una apariencia pulida y refinada. Esto se debe a que las obras de arte suelen colgarse justo donde se posa la vista y toda habitación necesita algo que atraiga las miradas. Por otra parte como no tiene por qué ser una pieza de arte es que aparece la opción de los espejos porque le aportan luz y la ilusión de más espacio, algo que podría ser especialmente beneficioso en habitaciones pequeñas.
- Una silla decorativa porque no solo ofrece la oportunidad de descansar las piernas cansadas, sino que también crea un hermoso detalle de diseño que unifica el espacio.
- Aroma porque puede realzar un espacio y lograr un impacto notable en cómo nos sentimos.