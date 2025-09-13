Argentina celebra el Día del Bibliotecario: guardianes de la palabra escrita

La fecha recuerda la creación de la Biblioteca Pública en 1810 y rinde homenaje al rol de los bibliotecarios en el país.

El día 13 de septiembre fue establecido como Día del Bibliotecario por el Congreso de Bibliotecarios realizado en Santiago del Estero en 1942.

El 13 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Bibliotecario, una fecha que honra la labor de quienes dedican su vida a preservar, organizar y difundir el conocimiento. El origen de esta conmemoración se remonta al Congreso de Bibliotecarios realizado en Santiago del Estero en 1942. Años más tarde, en 1954, fue instituido a nivel nacional mediante el Decreto N.º 17.650/54, en reconocimiento al trabajo de los bibliotecarios de todo el país.

La creación de la Biblioteca Nacional La elección del día se vincula con un acontecimiento histórico de gran trascendencia. El 13 de septiembre de 1810, en la Gaceta de Buenos Aires, Mariano Moreno publicó un artículo titulado Educación. En ese texto informó sobre la creación, por parte de la Junta de Mayo, de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecedente de la actual Biblioteca Nacional. También dio a conocer los nombramientos del doctor Saturnino Segurola y fray Cayetano Rodríguez, quienes fueron los primeros bibliotecarios oficiales de la etapa independentista.

bibliotecanacionalcnm El edificio de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La creación de la Biblioteca Nacional respondió a la visión de Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta de Gobierno, quien consideraba que el acceso al conocimiento era un pilar fundamental para consolidar la libertad y la formación de la ciudadanía. Desde entonces, el oficio del bibliotecario ha estado ligado al desarrollo cultural y educativo de la nación.

El oficio del bibliotecario El filósofo español José Ortega y Gasset reflexionó sobre esta función con una frase que aún conserva plena vigencia: “A mi juicio la misión del bibliotecario habrá de ser, no como hasta aquí, la simple administración de la cosa libro, sino el ajuste, la mise au point de la función vital que es el libro”. De manera similar, el escritor francés Marcel Prevost señaló: “El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma”. Estas citas refuerzan la idea del bibliotecario como mediador entre la obra y el lector, como alguien capaz de transformar realidades a través del acceso al conocimiento.