San Martín, vecino de Mendoza: todas las fotos de la presentación del libro de Gustavo Capone

La Ciudad de Mendoza fue escenario de una emotiva presentación del libro “ San Martín , vecino de Mendoza, ciudadano del mundo”, obra del historiador Gustavo Capone , quien es columnista de MDZ y MDZ Radio . El evento ofreció a los presentes una experiencia única para redescubrir el vínculo del Libertador con la capital mendocina.

Actores infiltrados entre el público aportaron dramatismo y cercanía a los relatos, invitando a reflexionar sobre valores esenciales como la lealtad, el coraje, la astucia y el rol de la mujer en la historia. Este recurso narrativo permitió que los asistentes vivieran la jornada no solo como espectadores, sino como partícipes de un ejercicio de memoria activa.

"Me parece importante la ponderación y la potenciación de las instancias editoriales desde nuestras gestiones públicas, esto de apostar por la lectura y generar inmortalizaciones. Quien siembra un libro trasciende gestiones, trasciende personas, trasciende montañas para poner una figura imaginaria”, dijo Capone al comienzo de su presentación.

El encuentro comenzó con una recepción en el hall del teatro, donde el público fue recibido por una ambientación de época y una puesta que recreaba escenas cotidianas del campo de instrucción sanmartiniano.

La obra de Capone reúne artículos previamente publicados en distintos medios mendocinos, organizados temáticamente para reconstruir la relación profunda entre el General José de San Martín y la Ciudad de Mendoza. Lejos de las figuras de bronce, el libro lo muestra como un vecino comprometido con el bienestar común, la innovación, el liderazgo y el trabajo colectivo.

“Este libro es una invitación a caminar nuestra Ciudad de la mano de un vecino ilustre, nada menos que el libertador de América. La obra nos devuelve al San Martín humano, que vivía, trabajaba y soñaba desde Mendoza”, dijo un emocionado Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza.

La conversación´, entre Gustavo Capone y el conductor invitado Julián Imazio, fue interrumpida por intervenciones teatrales.

Entre los invitados se encontraban el artista Ramiro Ghigliazza, creador de la imagen de tapa del libro mediante inteligencia artificial y autor del retrato de San Martín que horas antes había sido descubierto en la Casa de San Martín. También asistieron diferentes funcionarios comunales y provinciales, entre ellos, el Rodolfo Vargas (ministro de Producción), Diego Gareca (subsecretario de Cultura de Mendoza) y Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur).

Concurso para escuelas primarias

Luego de la presentación, el intendente Suárez anticipó que para el próximo año se lanzará un concurso destinado a estudiantes de escuelas primarias, enfocado en la Fiesta Sanmartiniana. El certamen buscará promover el conocimiento de la vida y legado del Libertador, y el premio para los ganadores será la posibilidad de visitar ciudades de Argentina donde San Martín dejó su huella histórica.

La presentación no solo se constituyó como un acto cultural, sino como una verdadera invitación a redescubrir a San Martín como protagonista de la vida mendocina. Además, cada uno de los presentes se llevó -de forma gratuita- el libro “San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo” autografiado por el autor.

La presentación del libro en imágenes

libro de san martin gustavo capone ulpiano suarez El intendente Ulpiano Suarez anunció un concurso para las escuelas primarias. Marcos García/MDZ

cuadro ramiro capone El intendente Ulpiano Suarez, el artista Ramiro Ghigliazza y el historiador Gustavo Capone.

social capone Diferentes autoridades provinciales asistieron a la presentación del libro.

social capone (2) Funcionarias comunales, también, dijeron presente en el teatro Quintanilla.

social capone Gustavo Capone junto a Julián Imazio, quien ofició de conductor invitado.

social capone (2) Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, recibe un libro de manos de Gustavo Capone.

social capone (3) Los asistentes recibieron cada uno un ejemplar autografiado por Capone.

capone Al ingresar al teatro Quintanilla, funcionarios y público en general recibieron una escarapela de obsequio.

ulpiano y capone Gustavo Capone le dedico uno de sus ejemplares al intendente Ulpiano Suarez.