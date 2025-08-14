Más de 2.300 efectivos marcharán en San Isidro en honor a José de San Martín

El Municipio de San Isidro organizará el próximo domingo 17 de agosto un desfile cívico-militar con motivo del 175º aniversario del fallecimiento del general José de San Martín . El acto central se desarrollará sobre la avenida Márquez, entre las calles Santa Fe e Intendente Indart, y contará con la participación de más de 2.300 efectivos de las Fuerzas Armadas , fuerzas de seguridad y organizaciones civiles.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana con una primera parte destinada a delegaciones de jardines de infantes, centros de jubilados y personal del sistema público de salud. Estos grupos recorrerán el tramo comprendido entre Márquez y Santa Fe hasta la calle Alberti.

A continuación, se llevará a cabo el desfile principal, en el que participarán unidades del Ejército Argentino, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina y los Bomberos Voluntarios de San Isidro . Las columnas recorrerán más de siete cuadras durante dos horas.

El despliegue incluirá equipamiento militar como tanques, vehículos blindados, unidades a rueda y a oruga, equipos de combate, motocicletas, camiones logísticos, embarcaciones y estructuras móviles como puentes. También se sumarán vehículos clásicos de coleccionistas particulares vinculados al ámbito militar.

Por la magnitud del evento, se ha previsto un operativo especial de tránsito con cortes programados en distintas etapas. La primera comenzará el viernes 15 de agosto, desde las 20 hasta las 00, sobre la avenida Márquez entre las calles Intendente Lambertini y Moreno, en dirección a avenida Santa Fe. Posteriormente, el sábado 16, de 0 a 3, se realizará el corte en sentido a avenida Rolón. Durante ese día, hasta las 20, se restringirá un carril y medio por mano de circulación.

El municipio prepara un homenaje masivo con la participación de más de 2.300 efectivos y vehículos militares.

La segunda etapa de restricciones comenzará el sábado 16 a las 20 con un corte total de tránsito entre Intendente Indart y avenida Santa Fe. Esta medida se mantendrá hasta el domingo 17 a las 19. También el domingo se interrumpirá parcialmente la circulación sobre avenida Santa Fe entre Márquez y Monseñor Terrero de Mendeville, en contracarril hacia Vicente López.

El evento fue coordinado por el gobierno municipal y contará con la participación de organismos nacionales y provinciales. No se informó aún si se esperan autoridades nacionales en el acto, aunque fuentes locales confirmaron la presencia de funcionarios comunales y representantes de instituciones sociales y educativas del distrito.

La actividad forma parte de los actos conmemorativos por el aniversario de la muerte del Libertador de América, fallecido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. El desfile es considerado uno de los más importantes del calendario local en el partido de San Isidro y tiene como objetivo mantener viva la memoria histórica vinculada a la figura de San Martín.