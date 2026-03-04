San Isidro anunció que incorpora 225 armas no letales para reforzar la seguridad

El intendente de San Isidro , Ramón Lanús , anunció que el municipio incorporará 225 armas no letales para reforzar el trabajo de la Patrulla Municipal. La medida fue presentada durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y forma parte de un plan más amplio que también incluye más oficiales, patrulleros, motos y cámaras de videovigilancia.

Según explicó el jefe comunal, las nuevas armas estarán destinadas a los agentes municipales con el objetivo de incapacitar a sospechosos sin utilizar armas de fuego.

“El área más sensible para los vecinos y para nuestra administración es la seguridad. A pesar de que es competencia de la Provincia de Buenos Aires, siempre dijimos que nos íbamos a hacer cargo de la seguridad en San Isidro y nos estamos haciendo cargo”, afirmó Lanús durante su discurso.

El intendente también destacó algunos indicadores de seguridad del distrito. Según detalló, el robo automotor cayó un 40%, los robos en viviendas un 25% y los robos en la vía pública un 12% entre 2025 y 2024.

“Es mucho todo lo que logramos en poco más de dos años. Sabemos que todavía falta, pero estamos convencidos de que vamos por el camino correcto. Vinimos a hacer las cosas de forma diferente y estamos obteniendo buenos resultados”, sostuvo.

Más cámaras, patrulleros y oficiales

Además de las armas no letales, el plan de seguridad municipal para 2026 incluye una serie de medidas orientadas a ampliar la prevención del delito y mejorar la capacidad operativa de la Patrulla Municipal.

Entre los principales anuncios, el intendente detalló que el municipio ampliará el sistema de videovigilancia hasta alcanzar 2.910 cámaras en total, lo que representa aproximadamente 10 cámaras cada mil habitantes. También se sumarán 200 cámaras lectoras de patentes, 30 más que las actuales.

Otro de los proyectos será la creación de un nuevo Centro de Operaciones Municipal, que permitirá integrar el trabajo en el territorio de la Patrulla Municipal con el actual sistema de monitoreo para mejorar la coordinación operativa.

A su vez, todos los vehículos de la Patrulla Municipal serán equipados con cámaras específicas para móviles policiales, conectadas al Centro de Operaciones en tiempo real mediante tecnología 5G, lo que permitirá transmitir imágenes y sonido tanto del interior como del exterior de los vehículos.

El plan también contempla la incorporación de 100 nuevos oficiales de seguridad, la suma de 20 motos y la renovación de 27 patrulleros.

Nueva base policial en La Cava

Lanús también anunció que, en acuerdo con la Provincia de Buenos Aires, se sumará una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el barrio La Cava.

“Sabemos que todavía queda mucho por hacer. No somos ajenos a la preocupación de los vecinos y nos duelen las situaciones de inseguridad”, reconoció el intendente.

En ese contexto, el jefe comunal también se refirió a la situación del país y al rol de los municipios frente a las demandas sociales.

“La Argentina en la que vivimos, con los problemas urgentes que tiene, no le es ajena a los vecinos de San Isidro. Acompañamos los esfuerzos del Gobierno Nacional y el de cada uno de los argentinos”, concluyó.