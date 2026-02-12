Impactante video: así fue el robo que sufrió la "abuela influencer" en su casa de San Isidro

Mónica Mancini, denominada como la " abuela influencer ", sufrió un robo en su casa de San Isidro el pasado 9 de enero. En las últimas horas, se viralizó un estremecedor video del suceso, el cual fue obtenido gracias a las cámaras de seguridad del lugar.

El robo fue cometido por tres ladrones que pertenecen a la temida Banda del Millón, según se supo gracias a la investigación posterior. Estos irrumpieron en la casa de Mancini, de 82 años, a las 3.57. Dos de ellos ingresaron a la habitación, mientras que el tercero se quedó en la planta de arriba.

“Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad, recuerdo que decían entre ellos ‘vamos a buscar agua caliente sino dice nada’, también el sujeto dos me decía ‘esto es una zona liberada señora’", dijo la víctima cuando declaró como testigo. Mónica tiene más de 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en la que sube "Cocina y Sabiduría de Abuela ", como le dice ella.

“Callate porque te matamos”, fue una de las intimidatorias frases que gritaban los delincuentes, según la filmación. Además, Mónica agregó que "durante todo ese tiempo yo escuchaba que también había otro sujeto en la planta de arriba, es decir, un tercer sujeto con el que se comunicaban”.

El hecho terminó a las 5.30, cuando los ladrones se dieron a la fuga, después de atar de pies y manos a Mancini. “Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo (pesos argentinos y dólares), electrodomésticos, relojes, una notebook, carteras, una cámara Búho 360° y prendas de vestir de primeras marcas. Se dieron a la fuga en un automóvil Ford Fiesta blanco, cuya chapa patente fue identificada luego de analizar las imágenes de cámaras de seguridad privadas y municipales", dijeron fuentes policiales.

robo abuela influencer (1) Mónica Mancini, la abuela influencer.

Qué se sabe de los delincuentes que cometieron el robo

La investigación del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, y de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, conducida por el comisario mayor Diego Godoy, determinó que los delincuentes que protagonizaron el robo eran menores de edad. Fueron identificados y están prófugos.

Además, la pesquisa evidenció que el atraco estuvo planificado y dirigido desde cárceles bonaerenses, donde estaban alojados dos integrantes de la banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpea salvajemente y hasta tortura a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios: uno ocurrido en marzo de 2024 y otro en octubre pasado.

“Durante el robo, los delincuentes le exigieron a la víctima dinero y joyas. En todo momento fueron guiados por uno de los líderes de la banda que estaba detenido en una cárcel bonaerense. La comunicación fue por medio de una videollamada”, sostuvo una fuente del caso que citó La Nación.