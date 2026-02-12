Qué tipo de vehículos fueron los más robados en el inicio de 2026

Durante enero se registraron nuevas tendencias en materia de delito vehicular en CABA y el Gran Buenos Aires , según los datos relevados por el Departamento de Seguridad y Emergencias de una compañía especializada en recupero de vehículos .

El informe realizado por Ituran Argentina reveló que los autos particulares fueron los vehículos más robados, en un 51,02% de los casos.

Sin embargo, en este último mes se registró un aumento en las Pick Ups 4x4, que pasaron del 16,22% en diciembre al 28,57% en enero. Los utilitarios representaron un 10,20%, las motos un 7,14% y los camiones un 3,06%, este último con una leve suba respecto al mes anterior.

Franco Taraborrelli, Gerente General de Ituran Argentina, señaló: “El Indicador de Robo Vehicular nos permite identificar rápidamente cambios en la dinámica del delito, como el fuerte aumento en el robo de Pick Ups durante enero. Contar con este monitoreo continuo es fundamental para ajustar estrategias y acompañar a nuestros clientes con soluciones más efectivas”.

En cuanto a las modalidades, el robo a mano armada volvió a ser el más frecuente con el 74,49% del total, mientras que los hurtos representaron el 25,51%.

La vía pública se mantuvo como el principal escenario del delito: el 98,63% de los robos a mano armada ocurrieron en la calle. En relación con las zonas geográficas, el Oeste concentró nuevamente la mayor cantidad de casos con un 52,81% del total. Le siguieron Zona Sur (24,23%), y en menor medida, Capital Federal (13,01%) y Zona Norte con un 9,95%.

En el análisis de franjas horarias, el período de 18 a 24 horas encabezó el listado con el 42,86% de los delitos. A diferencia de lo que se observó el mes anterior, los robos durante la tarde (de 12 a 18 horas) crecieron considerablemente y alcanzaron un 25,51% durante enero. Más atrás quedaron la madrugada (00 a 06) con el 17,35% y la mañana (06 a 12) con el 14,29%.

Entre los días de la semana, el jueves acumuló el 21,43% de los hechos. También se registraron altos niveles los viernes (18,37%) y martes y lunes con 16,33% respectivamente. Los miércoles se ubicaron en rangos intermedios (11,22%), mientras que el fin de semana fue el período con menor actividad delictiva: tanto sábado como domingo representaron el 8,16% de los robos cada uno.

En cuanto al número de personas involucradas, más de la mitad de los robos fueron cometidos por dos individuos (53,33%). También se registraron incidentes con cuatro (26,67%) y tres delincuentes (11,67%). Solo un 3,33% fue cometido por una sola persona.

Al respecto, Daniela Medina, Gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina, señaló que la concentración de robos en la vía pública y en horarios definidos refuerza la importancia de analizar patrones, ya que la información constituye una herramienta concreta para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo.