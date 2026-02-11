La madre de Sergio Lapegüe sufrió un violento robo y el periodista reveló estremecedores detalles

El conductor rompió el silencio en canal América y decidió contar cómo fue la situación en la que la víctima fue su mamá.

Sergio Lapegüe cuenta en sus diferentes programas los hechos delictivos que afectan a las personas en nuestro país y ahora, lamentablemente, le tocó a su familia. El conductor de América confirmó que su madre sufrió un violento robo en su casa.

"Por suerte ella no entiende nada porque le preguntaban a ella dónde estaba la plata, no tienen respeto por nadie", comentó el conductor. Además, agregó que "cuando voy entrando, me encuentro con la policía, que llegó a los dos minutos que me enteré yo".

"Yo creo que mi mamá no se enteró de nada; estuvieron cerca de cincuenta minutos a una hora. Es todo muy triste", comentó. Mientras Sergio contaba los detalles, pasaban las imágenes de los destrozos que generaron en la vivienda y el periodista se lamentó por esto.

En otra parte de la entrevista, el comunicador contó que sufrió un robo anteriormente: "A mi casa entraron en 2022 y no los encontraron, es muy difícil". También contó que él vive muy cerca de la casa de su madre, quien padece Alzheimer.