El conductor de América mostró las pruebas en su programa y sorprendió a sus compañeros.

Sergio Lapegüe es uno de los conductores más queridos de la televisión y este año fue noticia por el fuerte paso que dio tras dejar Todo Noticias para emprender un gran proyecto en canal América. El programa trata diferentes temas y en la emisión del martes decidió hablar sobre el drama que vivió con una casa de Mar del Plata.

Todo ocurrió cuando se encontraban comentando la información de que personas habían usurpado una vivienda. En ese instante, el periodista contó que iba a mostrar imágenes de cómo dejaron la casa de su mujer, que está ubicada en Mar del Plata.

"Ahora les voy a mostrar cómo dejaron la casa de mi mujer usurpada en Mar del Plata, nunca lo quise contar", expresó el conductor de América. Luego, agregó que "lo viví y lo estoy viviendo ahora también porque tengo en la carnicería, que es de mi mujer, un tipo que está atrincherado".

Sergio Lapegüe reveló el drama que pasó con su familia Sergio Lapegüe reveló que le usurparon una casa en Mar del Plata: las fuertes imágenes Posteriormente, la producción compartió el video del interior de la vivienda donde se la puede ver totalmente desmejorada y con daños en paredes. El comunicador confirmó que la casa estuvo 20 años usurpada hasta que pudieron recuperarla.