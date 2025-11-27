Plan Mi Casa del IPV: cuáles son los requisitos clave para acceder a una vivienda

El Plan Mi Casa es una de las alternativas más buscadas por quienes quieren dejar el alquiler y acceder a una vivienda propia. El IPV fija condiciones claras para participar.

Con los alquileres por las nubes y la inflación golpeando cada mes, para muchas familias mendocinas la casa propia parece un sueño que siempre se corre un poco más. En ese escenario, cada vez que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) abre inscripciones para el Plan Mi Casa, la demanda se dispara: formularios que se completan en minutos, consultas constantes y personas intentando no quedar afuera de la lista.

Antes de anotarse, eso sí, hay un punto clave: el IPV establece criterios estrictos para determinar quién puede entrar y quién no. Conocerlos de antemano permite saber si vale la pena iniciar el trámite y evitar frustraciones.

Qué exige el IPV para ingresar al Plan Mi Casa Para acceder al Plan Mi Casa, el IPV pide primero una condición de residencia clara: el postulante debe ser argentino —nativo o nacionalizado— o extranjero con residencia legal, con al menos cinco años de radicación en Mendoza y DNI emitido en la República Argentina. El programa está pensado para personas con grupo familiar a cargo que convivan de forma estable, donde al menos dos de sus integrantes estén unidos por lazos matrimoniales, de hecho o por consanguinidad en línea ascendente, descendente o colateral en primer grado. También se pueden inscribir personas solas mayores, siempre que acrediten necesidad habitacional.

Otro punto central es la situación patrimonial. Ni el titular ni el cotitular pueden tener derechos de propiedad individual sobre inmuebles. Cuando existen derechos compartidos sobre una vivienda, el solicitante debe demostrar que ese inmueble no puede utilizarse como casa familiar y que existe una necesidad habitacional efectiva, algo que queda sujeto a la evaluación del IPV y a la tasación del bien. En los casos de inmuebles sometidos a usufructo, se exige acompañar copia certificada de la inscripción en el Registro de la Propiedad; el organismo puede ordenar una tasación particular o derivarla a la Comisión de Tasaciones y es el encargado de fijar el valor del bien.

image Requisitos básicos que el IPV pide para acceder al Plan Mi Casa, el programa que ayuda a familias mendocinas a financiar su vivienda propia. También quedan afuera quienes ya hayan sido adjudicatarios o beneficiarios de créditos habitacionales otorgados por el propio IPV, por el Gobierno nacional, provincial o municipal, o por el Banco Hipotecario. A eso se suma un filtro legal: los postulantes no deben registrar inhibiciones ni figurar en el Registro de Deudores Alimentarios, ya que cualquier situación de ese tipo impide avanzar en el trámite.