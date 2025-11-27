Presenta:

Continúan los operativos de servicios urbanos en la Ciudad de Mendoza: cronograma hasta el 28 de noviembre

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de mantenimiento urbano, que incluye forestales, espacios públicos, bacheo y operativos de saneamiento en barrios.

Cuadrillas municipales trabajan en arbolado, plazas y limpieza de barrios.

Prensa Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó el cronograma de servicios que se desarrollará durante la semana en barrios del oeste y distintas seccionales. Las tareas incluyen mantenimiento del arbolado público, bacheo, limpieza urbana y desinfección. El objetivo es asegurar condiciones óptimas para la movilidad, el uso de espacios verdes y la calidad de vida de vecinos y visitantes.

El municipio recordó que, durante las jornadas de desinfección, los residentes deben mantener cerradas puertas y ventanas, y retirar bebederos y comederos de mascotas. Además, en caso de condiciones climáticas adversas, los operativos serán reprogramados. Los fines de semana y feriados se trabaja con guardias destinadas a arbolado y espacios verdes, mientras que los cortes de calles se informan previamente.

La Ciudad de Mendoza informó nuevas intervenciones.

Arbolado: desrame, plantaciones y riego en la Ciudad de Mendoza

Las cuadrillas municipales avanzan con distintas intervenciones:

  • Desrame: Cuarta Sección Este y Sexta Sección
  • Plantación: Barrio San Martín y Cuarta Sección Este
  • Destoconado: Barrio San Martín
  • Riego por tanque: barrios del oeste y seccionales
  • Espacios verdes: mantenimiento integral

Durante la semana se realizará limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de la Ciudad, además de desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros. Entre las obras destacadas:

  • Plaza Mathus Hoyos: construcción de cancha de fútbol/tenis
  • Plazoleta de los Poetas: montaje de riego por goteo
  • Plaza Cobo: resiembra de prados y base para depósito de herramientas
  • Plazoleta Ponce: pintura de infraestructura
  • Plaza San Martín: arenado de canteros para remover grafitis
  • Rodríguez y Sargento Cabral: ejecución de canteros
  • Casa Central / Jardín Inglés: colocación de plantas según diseño paisajístico

Desinfección y Operativo MIP

Las labores de desinfección continúan con la pulverización de primavera:

  • 27/11: calles Cipolletti, Baglietto, Tabanera, Alpatacal, Balloffet, Godoy, Estay, Italia y Agote
  • 28/11: P. B. Palacios, Zárate, Formosa, Lisandro de la Torre y República del Líbano

El Operativo MIP (Manejo Integrado de Plagas) se efectuará en:

  • 27/11: calle J. A. Lemos
  • 28/11: calles Ferrari y G. Torres
  • 29/11: Plaza Independencia

Saneamiento y control de plagas

Hasta el 28/11, se llevan adelante tareas de desinsectación en dependencias municipales y en domicilios de barrios del oeste, junto con acciones específicas vinculadas a la prevención del dengue.

Bacheo: trabajos fríos y calientes

Los operativos de bacheo se desarrollarán hasta el 29 de noviembre:

Bacheo frío

  • 27/11: J. F. Moreno 2962 y 2044
  • 28/11: Olascoaga 148, 558, 567 y 645
  • 29/11: trabajos a designar
  • Atención de pedidos ingresados por redes sociales y APP Muni Digital

Bacheo caliente

  • 27/11: General Paz 405
  • 28/11: General Paz 500
  • 29/11: trabajos a designar

Higiene urbana en el oeste capitalino

Los operativos incluyen la limpieza del paseo Alameda y zonas del Metrotranvía, además de tareas en barrios del sector.

Jueves 27/11

Turno mañana

  • Metrotranvía: desmalezado
  • B° La Favorita: barrio Alto Mendoza
  • B° Sanidad
  • B° San Martín: Sector 3
  • B° Olivares (cuadrilla volante)
  • B° Flores Oeste
  • Periferia del paseo Alameda

Turno tarde

  • B° San Martín: de Gran Capitán Sur a Potrerillos, y de Padre Llorens a Cristo Redentor
  • Periferia del paseo Alameda

Viernes 28/11

Turno mañana

  • Metrotranvía: desmalezado
  • B° La Favorita: accesos 1 y 2
  • B° Sanidad
  • B° San Martín: Sector 4
  • B° Olivares
  • B° Flores Oeste
  • Periferia del paseo Alameda

Turno tarde

  • B° Cano y calle Timoteo Gordillo
  • Periferia del paseo Alameda

