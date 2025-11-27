Continúan los operativos de servicios urbanos en la Ciudad de Mendoza: cronograma hasta el 28 de noviembre
La Municipalidad dio a conocer el cronograma de mantenimiento urbano, que incluye forestales, espacios públicos, bacheo y operativos de saneamiento en barrios.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó el cronograma de servicios que se desarrollará durante la semana en barrios del oeste y distintas seccionales. Las tareas incluyen mantenimiento del arbolado público, bacheo, limpieza urbana y desinfección. El objetivo es asegurar condiciones óptimas para la movilidad, el uso de espacios verdes y la calidad de vida de vecinos y visitantes.
El municipio recordó que, durante las jornadas de desinfección, los residentes deben mantener cerradas puertas y ventanas, y retirar bebederos y comederos de mascotas. Además, en caso de condiciones climáticas adversas, los operativos serán reprogramados. Los fines de semana y feriados se trabaja con guardias destinadas a arbolado y espacios verdes, mientras que los cortes de calles se informan previamente.
Arbolado: desrame, plantaciones y riego en la Ciudad de Mendoza
Las cuadrillas municipales avanzan con distintas intervenciones:
- Desrame: Cuarta Sección Este y Sexta Sección
- Plantación: Barrio San Martín y Cuarta Sección Este
- Destoconado: Barrio San Martín
- Riego por tanque: barrios del oeste y seccionales
- Espacios verdes: mantenimiento integral
Durante la semana se realizará limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de la Ciudad, además de desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros. Entre las obras destacadas:
- Plaza Mathus Hoyos: construcción de cancha de fútbol/tenis
- Plazoleta de los Poetas: montaje de riego por goteo
- Plaza Cobo: resiembra de prados y base para depósito de herramientas
- Plazoleta Ponce: pintura de infraestructura
- Plaza San Martín: arenado de canteros para remover grafitis
- Rodríguez y Sargento Cabral: ejecución de canteros
- Casa Central / Jardín Inglés: colocación de plantas según diseño paisajístico
Desinfección y Operativo MIP
Las labores de desinfección continúan con la pulverización de primavera:
- 27/11: calles Cipolletti, Baglietto, Tabanera, Alpatacal, Balloffet, Godoy, Estay, Italia y Agote
- 28/11: P. B. Palacios, Zárate, Formosa, Lisandro de la Torre y República del Líbano
El Operativo MIP (Manejo Integrado de Plagas) se efectuará en:
- 27/11: calle J. A. Lemos
- 28/11: calles Ferrari y G. Torres
- 29/11: Plaza Independencia
Saneamiento y control de plagas
Hasta el 28/11, se llevan adelante tareas de desinsectación en dependencias municipales y en domicilios de barrios del oeste, junto con acciones específicas vinculadas a la prevención del dengue.
Bacheo: trabajos fríos y calientes
Los operativos de bacheo se desarrollarán hasta el 29 de noviembre:
Bacheo frío
- 27/11: J. F. Moreno 2962 y 2044
- 28/11: Olascoaga 148, 558, 567 y 645
- 29/11: trabajos a designar
- Atención de pedidos ingresados por redes sociales y APP Muni Digital
Bacheo caliente
- 27/11: General Paz 405
- 28/11: General Paz 500
- 29/11: trabajos a designar
Higiene urbana en el oeste capitalino
Los operativos incluyen la limpieza del paseo Alameda y zonas del Metrotranvía, además de tareas en barrios del sector.
Jueves 27/11
Turno mañana
- Metrotranvía: desmalezado
- B° La Favorita: barrio Alto Mendoza
- B° Sanidad
- B° San Martín: Sector 3
- B° Olivares (cuadrilla volante)
- B° Flores Oeste
- Periferia del paseo Alameda
Turno tarde
- B° San Martín: de Gran Capitán Sur a Potrerillos, y de Padre Llorens a Cristo Redentor
- Periferia del paseo Alameda
Viernes 28/11
Turno mañana
- Metrotranvía: desmalezado
- B° La Favorita: accesos 1 y 2
- B° Sanidad
- B° San Martín: Sector 4
- B° Olivares
- B° Flores Oeste
- Periferia del paseo Alameda
Turno tarde
- B° Cano y calle Timoteo Gordillo
- Periferia del paseo Alameda