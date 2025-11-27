Continúan los operativos de servicios urbanos en la Ciudad de Mendoza: cronograma hasta el 28 de noviembre

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó el cronograma de servicios que se desarrollará durante la semana en barrios del oeste y distintas seccionales. Las tareas incluyen mantenimiento del arbolado público, bacheo, limpieza urbana y desinfección. El objetivo es asegurar condiciones óptimas para la movilidad, el uso de espacios verdes y la calidad de vida de vecinos y visitantes.

El municipio recordó que, durante las jornadas de desinfección, los residentes deben mantener cerradas puertas y ventanas, y retirar bebederos y comederos de mascotas. Además, en caso de condiciones climáticas adversas, los operativos serán reprogramados. Los fines de semana y feriados se trabaja con guardias destinadas a arbolado y espacios verdes, mientras que los cortes de calles se informan previamente.

Durante la semana se realizará limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de la Ciudad, además de desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros. Entre las obras destacadas:

Las labores de desinfección continúan con la pulverización de primavera:

27/11: calles Cipolletti, Baglietto, Tabanera, Alpatacal, Balloffet, Godoy, Estay, Italia y Agote

28/11: P. B. Palacios, Zárate, Formosa, Lisandro de la Torre y República del Líbano

El Operativo MIP (Manejo Integrado de Plagas) se efectuará en:

27/11: calle J. A. Lemos

28/11: calles Ferrari y G. Torres

29/11: Plaza Independencia

Saneamiento y control de plagas

Hasta el 28/11, se llevan adelante tareas de desinsectación en dependencias municipales y en domicilios de barrios del oeste, junto con acciones específicas vinculadas a la prevención del dengue.

Bacheo: trabajos fríos y calientes

Los operativos de bacheo se desarrollarán hasta el 29 de noviembre:

Bacheo frío

27/11: J. F. Moreno 2962 y 2044

28/11: Olascoaga 148, 558, 567 y 645

29/11: trabajos a designar

Atención de pedidos ingresados por redes sociales y APP Muni Digital

Bacheo caliente

27/11: General Paz 405

28/11: General Paz 500

29/11: trabajos a designar

Higiene urbana en el oeste capitalino

Los operativos incluyen la limpieza del paseo Alameda y zonas del Metrotranvía, además de tareas en barrios del sector.

Jueves 27/11

Turno mañana

Metrotranvía: desmalezado

B° La Favorita: barrio Alto Mendoza

B° Sanidad

B° San Martín: Sector 3

B° Olivares (cuadrilla volante)

B° Flores Oeste

Periferia del paseo Alameda

Turno tarde

B° San Martín: de Gran Capitán Sur a Potrerillos, y de Padre Llorens a Cristo Redentor

Periferia del paseo Alameda

Viernes 28/11

Turno mañana

Metrotranvía: desmalezado

B° La Favorita: accesos 1 y 2

B° Sanidad

B° San Martín: Sector 4

B° Olivares

B° Flores Oeste

Periferia del paseo Alameda

Turno tarde