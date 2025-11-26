Un derrame cloacal volvió a inundar la ciclovía de Boulogne Sur Mer

El feriado dejó al descubierto otro derrame cloacal en Boulogne Sur Mer. La zona amaneció inundada el lunes y el desborde continuó hasta el martes cuando Aysam retiró tapones de residuos para restablecer el servicio.

Un importante derrame cloacal sorprendió a vecinos, peatones y ciclistas que circulaban este lunes feriado por la ciclovía de Boulogne Sur Mer en intersección con Sargento Cabral de la Ciudad de Mendoza. La pérdida, de gran caudal, avanzó desde una boca de registro y terminó desbordando hacia la ciclovía, generando barro, charcos y olor persistente. La situación continuó este martes por la mañana y obligó a muchos a cambiar su recorrido habitual.

El líquido se canalizó de manera improvisada hacia una cuneta que corre paralela a la ciclovía, pero el volumen fue tan alto que se mezcló con el carril destinado al tránsito liviano. Esa acumulación obligó a que ciclistas bajaran la velocidad y que peatones y runners hicieran malabares para evitar mojarse o resbalar. La postal se repitió durante horas y encendió el malestar entre quienes usan ese corredor verde todos los días.

desborde cloacal boulogne sur mer y ciclovia 4 En este estado se encontraba el desborde y la ciclovía durante la mañana del martes 25 de noviembre. Alf Ponce Mercado / MDZ Según observaron vecinos, la boca cloacal afectada está pegada a las canchas del Club Mendoza Tenis. Allí se generó una especie de canal sobre el parque, claramente tallado por pérdidas que datan de varios meses. La profundidad de la cuneta revela que no es un episodio aislado, sino un desborde que se viene repitiendo y que fue reencauzado para evitar que el agua cubriera por completo la ciclovía.

Un problema que data de hace tiempo La historia de filtraciones en esa esquina no es nueva. En junio de 2024 la zona ya presentaba una pequeña canaleta y una marca de humedad constante sobre el asfalto, junto a la parada de colectivos. De acuerdo con imágenes de esa época, el canal era mucho más superficial, lo que permite inferir que fue profundizado recientemente para conducir las pérdidas hacia la acequia principal y evitar daños mayores en el parque.

derrame en boulogne sur mer 2023 Imagen de 2023 de la zona del derrame. Google Maps En aquel momento la humedad ya mostraba que la boca cloacal tenía un funcionamiento irregular. La acumulación sobre la ciclovía terminó por tallar una pendiente improvisada que acompaña el borde del parque y desemboca en la acequia formal de Boulogne Sur Mer, que luego deriva hacia el zanjón. Lo que se vio este lunes y martes fue la versión más evidente de un problema que venía madurando.