Presenta:

Sociedad

|

derrame cloacal

Un derrame cloacal volvió a inundar la ciclovía de Boulogne Sur Mer

Un fuerte derrame cloacal volvió a cubrir la ciclovía de Boulogne Sur Mer y complicó la circulación.

Joaquín Moreno

Joaquín Moreno

El feriado dejó al descubierto otro derrame cloacal en Boulogne Sur Mer. La zona amaneció inundada el lunes y el desborde continuó hasta el martes cuando Aysam retiró tapones de residuos para restablecer el servicio.

El feriado dejó al descubierto otro derrame cloacal en Boulogne Sur Mer. La zona amaneció inundada el lunes y el desborde continuó hasta el martes cuando Aysam retiró tapones de residuos para restablecer el servicio.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Un importante derrame cloacal sorprendió a vecinos, peatones y ciclistas que circulaban este lunes feriado por la ciclovía de Boulogne Sur Mer en intersección con Sargento Cabral de la Ciudad de Mendoza. La pérdida, de gran caudal, avanzó desde una boca de registro y terminó desbordando hacia la ciclovía, generando barro, charcos y olor persistente. La situación continuó este martes por la mañana y obligó a muchos a cambiar su recorrido habitual.

El líquido se canalizó de manera improvisada hacia una cuneta que corre paralela a la ciclovía, pero el volumen fue tan alto que se mezcló con el carril destinado al tránsito liviano. Esa acumulación obligó a que ciclistas bajaran la velocidad y que peatones y runners hicieran malabares para evitar mojarse o resbalar. La postal se repitió durante horas y encendió el malestar entre quienes usan ese corredor verde todos los días.

Te Podría Interesar

desborde cloacal boulogne sur mer y ciclovia 4
En este estado se encontraba el desborde y la ciclovía durante la mañana del martes 25 de noviembre.

En este estado se encontraba el desborde y la ciclovía durante la mañana del martes 25 de noviembre.

Según observaron vecinos, la boca cloacal afectada está pegada a las canchas del Club Mendoza Tenis. Allí se generó una especie de canal sobre el parque, claramente tallado por pérdidas que datan de varios meses. La profundidad de la cuneta revela que no es un episodio aislado, sino un desborde que se viene repitiendo y que fue reencauzado para evitar que el agua cubriera por completo la ciclovía.

Un problema que data de hace tiempo

La historia de filtraciones en esa esquina no es nueva. En junio de 2024 la zona ya presentaba una pequeña canaleta y una marca de humedad constante sobre el asfalto, junto a la parada de colectivos. De acuerdo con imágenes de esa época, el canal era mucho más superficial, lo que permite inferir que fue profundizado recientemente para conducir las pérdidas hacia la acequia principal y evitar daños mayores en el parque.

derrame en boulogne sur mer 2023
Imagen de 2023 de la zona del derrame.

Imagen de 2023 de la zona del derrame.

En aquel momento la humedad ya mostraba que la boca cloacal tenía un funcionamiento irregular. La acumulación sobre la ciclovía terminó por tallar una pendiente improvisada que acompaña el borde del parque y desemboca en la acequia formal de Boulogne Sur Mer, que luego deriva hacia el zanjón. Lo que se vio este lunes y martes fue la versión más evidente de un problema que venía madurando.

derrame en boulogne sur mer 2024
En 2024 ya se podía observar una pequeña zanja, humedad sobre el asfalto de la ciclovía y que el derrame llegaba al borde la senda para ciclistas.

En 2024 ya se podía observar una pequeña zanja, humedad sobre el asfalto de la ciclovía y que el derrame llegaba al borde la senda para ciclistas.

Ciclistas frenan bruscamente, peatones bajan a la calle y runners tienen que saltar los charcos para continuar. La escena no sólo incomoda, sino que plantea un tema de salud pública vinculado a la exposición a aguas grises.

Intervención de Aysam y despeje del colector

Boca de registro desborde cloacal Boulogne Sur Mer

Este martes por la mañana, y tras consultas de MDZ, una cuadrilla de Aysam se acercó al lugar para revisar el colector. Según confirmaron desde la empresa, el problema era “un desborde en boca de registro” provocado por tapones de grasa y papeles que impedían el flujo normal. El equipo trabajó en la limpieza interna hasta dejar la conducción totalmente operativa.

Al mediodía de este martes, el colector ya funcionaba con normalidad y el derrame dejó de avanzar sobre la ciclovía. La tarea incluyó retirar los residuos que se habían acumulado en el interior del sistema y que generaban el rebalse hacia el parque.

desborde cloacal boulogne sur mer y ciclovia (6)
Los vecinos esperar que la postal de este lunes no vuelva a repetirse.

Los vecinos esperar que la postal de este lunes no vuelva a repetirse.

De todos modos, los vecinos esperan que la solución perdure y que no vuelva a repetirse un episodio que dejó en evidencia un deterioro lento pero constante. La presencia de una zanja cada vez más profunda marca que las pérdidas vienen desde hace tiempo. Ahora resta ver si la intervención reciente alcanza para que la ciclovía de Boulogne Sur Mer deje de ser escenario de estos derrames.

Archivado en

Notas Relacionadas