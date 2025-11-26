Un derrame cloacal volvió a inundar la ciclovía de Boulogne Sur Mer
Un fuerte derrame cloacal volvió a cubrir la ciclovía de Boulogne Sur Mer y complicó la circulación.
Un importante derrame cloacal sorprendió a vecinos, peatones y ciclistas que circulaban este lunes feriado por la ciclovía de Boulogne Sur Mer en intersección con Sargento Cabral de la Ciudad de Mendoza. La pérdida, de gran caudal, avanzó desde una boca de registro y terminó desbordando hacia la ciclovía, generando barro, charcos y olor persistente. La situación continuó este martes por la mañana y obligó a muchos a cambiar su recorrido habitual.
El líquido se canalizó de manera improvisada hacia una cuneta que corre paralela a la ciclovía, pero el volumen fue tan alto que se mezcló con el carril destinado al tránsito liviano. Esa acumulación obligó a que ciclistas bajaran la velocidad y que peatones y runners hicieran malabares para evitar mojarse o resbalar. La postal se repitió durante horas y encendió el malestar entre quienes usan ese corredor verde todos los días.
Según observaron vecinos, la boca cloacal afectada está pegada a las canchas del Club Mendoza Tenis. Allí se generó una especie de canal sobre el parque, claramente tallado por pérdidas que datan de varios meses. La profundidad de la cuneta revela que no es un episodio aislado, sino un desborde que se viene repitiendo y que fue reencauzado para evitar que el agua cubriera por completo la ciclovía.
Un problema que data de hace tiempo
La historia de filtraciones en esa esquina no es nueva. En junio de 2024 la zona ya presentaba una pequeña canaleta y una marca de humedad constante sobre el asfalto, junto a la parada de colectivos. De acuerdo con imágenes de esa época, el canal era mucho más superficial, lo que permite inferir que fue profundizado recientemente para conducir las pérdidas hacia la acequia principal y evitar daños mayores en el parque.
En aquel momento la humedad ya mostraba que la boca cloacal tenía un funcionamiento irregular. La acumulación sobre la ciclovía terminó por tallar una pendiente improvisada que acompaña el borde del parque y desemboca en la acequia formal de Boulogne Sur Mer, que luego deriva hacia el zanjón. Lo que se vio este lunes y martes fue la versión más evidente de un problema que venía madurando.
Ciclistas frenan bruscamente, peatones bajan a la calle y runners tienen que saltar los charcos para continuar. La escena no sólo incomoda, sino que plantea un tema de salud pública vinculado a la exposición a aguas grises.
Intervención de Aysam y despeje del colector
Este martes por la mañana, y tras consultas de MDZ, una cuadrilla de Aysam se acercó al lugar para revisar el colector. Según confirmaron desde la empresa, el problema era “un desborde en boca de registro” provocado por tapones de grasa y papeles que impedían el flujo normal. El equipo trabajó en la limpieza interna hasta dejar la conducción totalmente operativa.
Al mediodía de este martes, el colector ya funcionaba con normalidad y el derrame dejó de avanzar sobre la ciclovía. La tarea incluyó retirar los residuos que se habían acumulado en el interior del sistema y que generaban el rebalse hacia el parque.
De todos modos, los vecinos esperan que la solución perdure y que no vuelva a repetirse un episodio que dejó en evidencia un deterioro lento pero constante. La presencia de una zanja cada vez más profunda marca que las pérdidas vienen desde hace tiempo. Ahora resta ver si la intervención reciente alcanza para que la ciclovía de Boulogne Sur Mer deje de ser escenario de estos derrames.