El Mendoza Sax Fest reunió a más de 100 saxofonistas en la Ciudad de Mendoza

La sexta edición del Mendoza Sax Fest reunió a profesionales y amateurs en un recital al aire libre que sorprendió a toda la Plaza Independencia.

Con más de cien saxos sonando juntos, Mendoza vivió un mediodía inolvidable como parte del Mendoza Sax Fest y sus propuestas urbanas.

La Ciudad de Mendoza celebró este fin de semana una nueva edición del Mendoza Sax Fest, en donde más de un centenar de músicos, entre profesionales y amateurs, participaron del recital urbano que se realizó este lunes en la plaza Independencia. Allí compartieron un repertorio popular ante vecinos y turistas.

El festival tuvo actividades durante cuatro días en los que hubo actuaciones en la Peatonal Sarmiento, donde distintas agrupaciones tocaron en la Pérgola el sábado. Según explicó Iván Martínez, director de Cultura de la Ciudad, la idea fue que el festival “saliera a las calles” para que quienes circulaban por el centro pudieran disfrutar del talento de los saxofonistas.

El domingo, el Teatro Mendoza recibió uno de los momentos más destacados del festival con la presentación de la saxofonista chilena Melissa Aldana, radicada hace dos décadas en Nueva York. La artista tocó junto a un trío argentino integrado por Cirilo Fernández en piano, Mariano Sívori en contrabajo y Pipi Piazzolla en batería.

Mendoza Sax Fest (2) Esta propuesta musical de primer nivel se complementó con talleres, clínicas y actividades formativas que se sucedieron desde el jueves. Más de 200 saxofonistas de distintos países participaron del festival en su totalidad, aunque fueron alrededor de 100 los que finalmente dieron forma al concierto urbano de este lunes.