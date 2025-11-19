La rotura de un caño maestro provocó un corte de agua en varias zonas de la Ciudad de Mendoza

Un inesperado corte de agua dejó sin servicio a un amplio sector de la Ciudad de Mendoza luego de la rotura de un caño maestro.

Un inesperado corte de agua dejó sin servicio a un amplio sector de la Ciudad de Mendoza luego de la rotura de un caño maestro. El incidente ocurrió a raíz de las tareas realizadas por operarios municipales y provocó la interrupción inmediata del suministro, afectando a numerosos usuarios en una jornada de alta demanda.

La zona perjudicada comprende el sector ubicado entre Belgrano y Costanera, y desde Colón hasta Godoy Cruz. Vecinos y comercios reportaron la falta de agua desde las primeras horas del día, mientras buscaban alternativas para continuar con sus actividades habituales. La interrupción generó preocupación ante la magnitud del área afectada.

Aguas Mendocinas informó que su personal se encuentra trabajando en el lugar para resolver el problema cuanto antes. Las cuadrillas avanzan con los arreglos del ducto dañado para restablecer el servicio en forma segura. La empresa pidió a los usuarios paciencia y recomendó un uso responsable del agua disponible en los hogares no alcanzados por el inconveniente.