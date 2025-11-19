Aumentan las prepagas en diciembre al ritmo de la inflación: de cuánto es la suba

Las prepagas anunciaron aumentos en sus cuotas de diciembre, con incrementos alineados al número de inflación de octubre.

Las principales prepagas definieron los incrementos de sus cuotas a partir de diciembre, con una suba promedio que se alinea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, el último dato oficial difundido por el INDEC.

Cuánto aumentará cada prepaga

La mayoría de los aumentos se ajustan al IPC de octubre, que fue del 2,3% a nivel nacional. De esta manera, los incrementos según cada empresa quedó definido de esta manera:

Galeno: 2,3%

2,3% Swiss Medical: 2,3%

2,3% OSDE: 2,1% a nivel nacional / 2,5% en la Patagonia

2,1% a nivel nacional / 2,5% en la Patagonia Prevención Salud: 2,3%

2,3% Avalian: 2,3%

2,3% Hospital Alemán: 2,3%

2,3% Sociedad Italiana: 2,3%

2,3% Sancor: 2,3%

2,3% Accord Salud: 2,4% Los precios del sector salud Los incrementos en los planes de salud muestran una tendencia de desaceleración respecto a meses previos, cuando las subas llegaron a duplicar los valores.