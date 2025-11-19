Nachito Villegas, el lavallino de solo 11 años que se presentó en Cosquín y la rompe

Nachito Villegas nació en Lavalle, en la provincia de Mendoza y creció en una familia donde la música es parte esencial de su vida. Guiado por su papá Gustavo, su mamá Marisa y rodeado del amor de su familia, comenzó a cantar desde los 4 años entre asados y tonadas.

“Venimos de una familia que respira música y esa pasión por el folclore cuyano la llevamos en la sangre. Nacho lo ama, lo disfruta y eso se ve en cada paso que da”, comentó Gustavo Villegas.

Después de participar en el certamen “Pequeños y Grandes Artistas” en Junín, el lavallino logró obtener el pase para presentarse en La Falda, Córdoba, donde alcanzó el segundo puesto a nivel nacional, representando a Mendoza con solo 7 años. Además, subió al escenario de Cosquín y se presentó en varias peñas de Mendoza.

Luciendo con orgullo la vestimenta tradicional, que incluye la bombacha de gaucho, sombrero, alpargatas, poncho y pañuelo, Nachito no solo honra a su cultura, sino que también transmite con cada canción la esencia del folclore cuyano. Su presencia en el escenario es poderosa, una mezcla de inocencia y madurez que emociona a quienes lo escuchan.

A sus 11 años, este joven mendocino ha demostrado que la música no es solo un talento heredado, sino una pasión que lleva en la piel. Con su primer CD Cuyana Esencia ya grabado, Nachito Villegas sigue soñando con proyectos que lo conecten con otros grandes artistas de la música Argentina. A pesar de los logros, sigue siendo un niño que disfruta de lo cotidiano: jugar al fútbol, compartir tiempo con su familia y continuar perfeccionándose en el canto y guitarra.

En una entrevista con MDZ, Nachito nos cuenta más sobre su música, sueños y anécdotas en el escenario.

-¿Cómo te involucraste en la música?

-Gracias a mi papá. Estábamos comiendo un asado en el galpón de mi casa, él estaba cantando y yo lo escuchaba. Me sabía la tonada y la canté con él cuando tenía 4 años. Ahí empezó mi carrera.

-¿Cuál fue tu primer concierto?

-Fue en Guaymallén, en una peña solidaria. Para ser mi primera vez estuvo buenísimo, para mí fue una linda presentación.

-¿Cuál ha sido el momento más emocionante de tu carrera hasta ahora?

-Cuando hicimos mi primer CD y lo presentamos en una peña. Fue muy especial ese día, me emocioné mucho, hasta lloré.

-¿Cuál es tu mayor meta como artista?

-Me gustaría hacer un CD con Abelino Cantos, de San Juan. Es un sueño que tengo porque lo admiro mucho.

Nachito Villegas

-¿Qué te gusta hacer cuando no estás cantando?

-Juego al fútbol con mis amigos y hermanos, también me gusta el básquet.

-¿Alguna anécdota divertida durante una presentación?

-Sí, una vez en Cosquín el sonido no era bueno y la guitarra se rompió ¡No sonó más! Igual seguimos cantando y la gente nos acompañó.

-¿Qué mensaje intentás transmitir cuando cantás?

-Quiero que el público se emocione, que sienta lo que canto y que les llegue al alma.