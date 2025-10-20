Martín Fierro de la Danza: una escuela de folclore de Mendoza quedó entre los nominados

Mendoza tendrá su representante en el Martín Fierro de la Danza . La escuela de Vendimia Chakaymanta, del barrio La Favorita quedó nominada en la categoría “Grupo Mix en Folclore” y participará de la gala de premiación organizada por APTRA el 7 de diciembre en Buenos Aires.

El evento, que celebra la excelencia y el talento en la danza , tendrá su gran gala de premiación el próximo domingo 7 de diciembre en el reconocido espacio GoldenCenter Eventos de Buenos Aires y será televisado para todo el país.

La nominación de la Escuela de Vendimia Chakaymanta no sólo representa un gran logro para sus bailarines, sino que también es un reconocimiento al arduo trabajo y la pasión que caracterizan a la danza folclórica mendocina.

Este hito se suma a otra gran noticia para la Escuela, que también ha sido pre seleccionada para el festival de Cosquín, reafirmando su lugar como una de las instituciones más destacadas del país.

Karina Armendáriz y Mahyra Saad, CEO y Productoras del Martín Fierro Nacional de la Danza , expresaron su alegría y agradecimiento por la participación de los talentos mendocinos. "Nos llena de alegría contar con su participación en este hermoso proyecto, aportando su experiencia, conocimiento y dedicación, que fueron fundamentales para garantizar la imparcialidad y excelencia en el proceso de selección. Su compromiso con el arte y el espectáculo nos inspira a seguir creciendo. Gracias por ser parte de esta fiesta de la danza que recién comienza", dijo Armendáriz.

El jurado que elegirá a los mejores bailarines del país estará conformado por importantes profesionales de la danza a nivel nacional que trabajan en televisión, radio y eventos.

Una escuela de danza con historia

La escuela de Vendimia Chakaymanta cuenta con sedes internacionales en Chile, Estados Unidos y Buenos Aires. Este año, logró coronar a su primer campeón juvenil en el Festival Nacional del Malambo en Laborde: Tomás Pérez, oriundo del barrio La Favorita, quien destacó en la categoría Solista de malambo juvenil.

La escuela de Vendimia Chakaymanta La escuela de Vendimia Chakaymanta en el pre Cosquín. Gentileza

Además, la escuela hizo historia en el escenario del pre Cosquín al presentar a dos mujeres del barrio La Favorita que zapatearon en la categoría Solista de malambo femenino, un espacio tradicionalmente reservado para hombres. También, este año por primera vez en 53 años, Chakaymanta abrió el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

En referencia al trabajo que viene haciendo la Escuela de Vendimia Chakaymanta, su director Sergio Magallanes, comentó: “Quedar seleccionados y ternados es algo muy importante. No solamente importante para nosotros, sino también para la sociedad de la danza. Para nosotros es más que un logro cumplido. Yo como maestro ya me doy como consagrado con respecto a este premio”.

chakaymanta aniversario vendimia folklore Maximiliano Ríos/MDZ

“Nosotros, desde el trabajo social que generamos, hemos logrado llegar a ciertos escenarios y lugares que nos posicionan como referentes y ponen en valor el trabajo que hacemos durante todo el año, en conjunto con las familias, con los amigos, con los artistas, la entrega total de los artistas es única”, cerró Sergio Magallanes.