Regalos de Navidad: Spiderman, juegos de mesa y tecnología lideran las ventas
Los comerciantes mendocinos aseguran que el pico de ventas ocurre dos semanas antes de Navidad. Todos los precios.
Con la cuenta regresiva hacia las fiestas, los comercios empiezan a prepararse para uno de los períodos de mayor demanda del año. Aunque noviembre todavía muestra un movimiento moderado, comerciantes mendocinos señalan que las ventas de regalos crecen los fines de semana y que el verdadero pico se produce las dos semanas previas a Navidad y Año Nuevo.
Tendencias de Navidad: qué eligen las familias
A pesar del avance de la tecnología, los juguetes continúan liderando las preferencias para los regalos de fin de año. Entre los productos más solicitados se destacan:
- Muñecos de Spiderman, especialmente los modelos Titan Hero, que mantienen una popularidad constante entre niños y coleccionistas.
- Figuras inspiradas en el fenómeno “brainrot”, que ganaron presencia en los estantes durante los últimos meses.
- Juegos clásicos, como el cubo Rubik, que se mantiene entre los favoritos por su combinación de desafío y nostalgia.
- Juegos de mesa y sets de construcción, entre ellos los LEGO, que los adultos eligen por su valor educativo y su durabilidad.
Precios actualizados: cuánto cuesta lo más pedido
Para tener una referencia al momento de planificar las compras, estos son algunos valores visibles actualmente en jugueterías y tiendas online:
- Spiderman Titan Hero (30 cm): $44.000
- Figuras tipo brainrot: desde $15.000
- Cubo Rubik clásico 3×3: $10.000
- Caja de LEGO de 500 piezas: alrededor de $30.000
- Damas: $10.000
- Ludo: $12.000
- Los comerciantes coinciden en que los precios pueden variar en diciembre, por lo que recomiendan adelantar las compras para evitar aumentos o faltantes.
Tecnología: la otra categoría que gana terreno
En los últimos años la tecnología se consolidó como una alternativa fuerte para regalar, especialmente para adolescentes y adultos jóvenes. Este 2025 la tendencia se mantiene y se observan incrementos en la demanda de artículos útiles para el entretenimiento, el hogar y el bienestar.
Entre los más buscados se encuentran:
- Auriculares inalámbricos para gaming, desde $50.000.
- Dispositivos inteligentes para el hogar, como asistentes con IA, cargadores inalámbricos múltiples o gadgets de automatización básica.
- Relojes inteligentes con funciones de salud y seguimiento del sueño, cuyos precios oscilan entre $80.000 y $500.000, según marca y prestaciones.
- Mini proyectores para cine en casa, desde $65.000.
- Impresoras portátiles de fotos, a partir de $30.000.