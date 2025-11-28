Regalos de Navidad: Spiderman, juegos de mesa y tecnología lideran las ventas

Los comerciantes mendocinos aseguran que el pico de ventas ocurre dos semanas antes de Navidad. Todos los precios.

La venta de lo regalos de Navidad se incrementa 15 días antes de las fiestas.

Con la cuenta regresiva hacia las fiestas, los comercios empiezan a prepararse para uno de los períodos de mayor demanda del año. Aunque noviembre todavía muestra un movimiento moderado, comerciantes mendocinos señalan que las ventas de regalos crecen los fines de semana y que el verdadero pico se produce las dos semanas previas a Navidad y Año Nuevo.

navidad juguetes manteros regalos (24).JPG Los juguetes son un clásico que se repite como regalo de Navidad para los niños. ALF PONCE MERCADO / MDZ Tendencias de Navidad: qué eligen las familias A pesar del avance de la tecnología, los juguetes continúan liderando las preferencias para los regalos de fin de año. Entre los productos más solicitados se destacan:

Muñecos de Spiderman , especialmente los modelos Titan Hero, que mantienen una popularidad constante entre niños y coleccionistas.

, especialmente los modelos Titan Hero, que mantienen una popularidad constante entre niños y coleccionistas. Figuras inspiradas en el fenómeno “brainrot”, que ganaron presencia en los estantes durante los últimos meses.

Juegos clásicos, como el cubo Rubik, que se mantiene entre los favoritos por su combinación de desafío y nostalgia.

Juegos de mesa y sets de construcción, entre ellos los LEGO, que los adultos eligen por su valor educativo y su durabilidad. Los juegos de mesa están tomando protagonismo de nuevo, es hora de sacarlos y disfrutar en familia o con amigos Foto: Bloomberg Los juegos de mesa suman adeptos en Mendoza. Precios actualizados: cuánto cuesta lo más pedido Para tener una referencia al momento de planificar las compras, estos son algunos valores visibles actualmente en jugueterías y tiendas online:

Spiderman Titan Hero (30 cm): $44.000

Figuras tipo brainrot: desde $15.000

Cubo Rubik clásico 3×3: $10.000

Caja de LEGO de 500 piezas: alrededor de $30.000

Damas: $10.000

Ludo: $12.000

Los comerciantes coinciden en que los precios pueden variar en diciembre, por lo que recomiendan adelantar las compras para evitar aumentos o faltantes. Tecnología: la otra categoría que gana terreno En los últimos años la tecnología se consolidó como una alternativa fuerte para regalar, especialmente para adolescentes y adultos jóvenes. Este 2025 la tendencia se mantiene y se observan incrementos en la demanda de artículos útiles para el entretenimiento, el hogar y el bienestar.