Por qué cierra esta noche la avenida Lugones y a qué tramo afecta
La avenida Lugones cerrará siete horas por el avance de la ampliación del puente Labruna, con desvíos hacia Udaondo, Figueroa Alcorta y La Pampa.
La ampliación del puente Labruna tendrá esta noche un operativo clave que obligará a cerrar la avenida Lugones durante siete horas. Entre las 21.30 y las 4.30, el tránsito será desviado hacia Udaondo, Figueroa Alcorta y La Pampa mientras se montan seis vigas de gran porte que conformarán la nueva estructura.
La intervención marca una de las etapas más sensibles del proyecto. Las vigas miden 28 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 1,4 metro de alto, con un peso de 47 toneladas cada una. En los últimos meses se completó la construcción de pilas laterales, que recibirán estas piezas para permitir que la nueva rama del puente cruce sobre la traza principal de la autopista.
Te Podría Interesar
Montaje nocturno y desvíos previstos
Durante la restricción, todo el flujo que circule por Lugones será desviado hacia Udaondo. Desde allí se habilitarán dos recorridos alternativos: avanzar hasta Avenida del Libertador, girar en la rotonda y retomar Udaondo para volver a subir a la autopista; o continuar por Udaondo, Figueroa Alcorta, Juramento, Castañeda y La Pampa para recuperar el acceso habitual.
Desde la General Paz, la recomendación es anticipar el desvío bajando por Avenida Del Libertador y reingresar por Udaondo o La Pampa. El operativo estará señalizado por equipos de Seguridad Vial de AUSA y se reforzará con carteles electrónicos de mensaje variable para guiar a conductores y transporte público.
Una obra que duplica capacidad y reconfigura el cruce
El ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, destacó en redes sociales la magnitud del procedimiento y la importancia del proyecto. Según describió, la ampliación sumará nuevos carriles, una pasarela peatonal amplia y una bicisenda segura, elementos que transformarán la circulación entre Udaondo, Lugones y Cantilo, un corredor que concentra movimientos diarios vinculados a River, Ciudad Universitaria, el Cenard y clubes del entorno.
El rediseño del puente Labruna contempla convertir la estructura existente en mano única hacia Udaondo, mientras que la nueva rama absorberá el tránsito en dirección al río. Con esta disposición, la capacidad se duplicará: de un carril por sentido se pasará a dos. Además, entre ambas manos se construirá una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros separada por un cordón montable, lo que reforzará la movilidad activa y la conexión entre áreas históricamente fragmentadas de la ciudad.
Intervenciones urbanas y mejoras en la accesibilidad
El proyecto incorpora desarrollos vinculados al Parque de la Innovación, con pendientes suaves para generar explanadas de uso público, áreas de descanso y espacios recreativos. En los tramos con mayor desnivel se diseñó un aterrazado verde que funcionará como anfiteatro, junto con zonas de juegos para niños. También se prevé un espacio deportivo y un pequeño sector gastronómico en la antesala de la pasarela elevada, acompañado por un cantero continuo que aportará vegetación a lo largo del recorrido.