Por qué cierra esta noche la avenida Lugones y a qué tramo afecta

La avenida Lugones cerrará siete horas por el avance de la ampliación del puente Labruna, con desvíos hacia Udaondo, Figueroa Alcorta y La Pampa.

La ampliación del puente Labruna tendrá esta noche un operativo clave que obligará a cerrar la avenida Lugones durante siete horas. Entre las 21.30 y las 4.30, el tránsito será desviado hacia Udaondo, Figueroa Alcorta y La Pampa mientras se montan seis vigas de gran porte que conformarán la nueva estructura.

La intervención marca una de las etapas más sensibles del proyecto. Las vigas miden 28 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 1,4 metro de alto, con un peso de 47 toneladas cada una. En los últimos meses se completó la construcción de pilas laterales, que recibirán estas piezas para permitir que la nueva rama del puente cruce sobre la traza principal de la autopista.

Montaje nocturno y desvíos previstos Durante la restricción, todo el flujo que circule por Lugones será desviado hacia Udaondo. Desde allí se habilitarán dos recorridos alternativos: avanzar hasta Avenida del Libertador, girar en la rotonda y retomar Udaondo para volver a subir a la autopista; o continuar por Udaondo, Figueroa Alcorta, Juramento, Castañeda y La Pampa para recuperar el acceso habitual.

Desde la General Paz, la recomendación es anticipar el desvío bajando por Avenida Del Libertador y reingresar por Udaondo o La Pampa. El operativo estará señalizado por equipos de Seguridad Vial de AUSA y se reforzará con carteles electrónicos de mensaje variable para guiar a conductores y transporte público.

Una obra que duplica capacidad y reconfigura el cruce El ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, destacó en redes sociales la magnitud del procedimiento y la importancia del proyecto. Según describió, la ampliación sumará nuevos carriles, una pasarela peatonal amplia y una bicisenda segura, elementos que transformarán la circulación entre Udaondo, Lugones y Cantilo, un corredor que concentra movimientos diarios vinculados a River, Ciudad Universitaria, el Cenard y clubes del entorno.