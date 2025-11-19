Amenazan con un paro de colectivos en el AMBA: qué reclaman

La carta fue emitida por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) luego del anuncio del pago en cuotas del aguinaldo y los salarios.

Luego del anuncio de la cámara de empresarios de transportes, UTA anunció un paro de colectivo como medida de fuerza.

Si bien los salarios iban a ser abonados en un plazo máximo de dos meses, las empresas informaron que los aguinaldos tendrían otra modalidad de pago, ya que iban a ser cancelados en seis pagos consecutivos. "En virtud de la imposibilidad objetiva de afrontar su pago íntegro e inmediato sin comprometer la continuidad operativa del sector", expresaba la nota firmada por los presidentes de las principales cámaras de empresarios de transporte de pasajeros.

Allí habían aclarado: "Durante los últimos meses, las cámaras comparecientes han advertido reiteradamente que el sector opera con ingresos insuficientes, crecientes costos (combustible, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales), distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores, lo cual ha colocado a numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa".

El paro de colectivos que anunció UTA Finalmente, este miércoles por la tarde, UTA emitió un comunicado en contra de esta decisión alegando que: "El Gobierno será responsable de que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo", expresa la carta firmada por el secretario general de UTA, Roberto Fernández.