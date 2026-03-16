Tragedia en el teatro griego: la respuesta de OSEP por la muerte del trabajador

Esta madrugada murió un trabajador después de recolectar material de reciclaje en el teatro griego Frank Romero Day tras los eventos de la Fiesta de la Vendimia . Desde el entorno de Fabián Rentería señalaron a la obra social por no entregar en tiempo y forma la medicación. Pero OSEP desmintió las declaraciones.

La Subsecretaría de Cultura fue la primera en informar la tragedia : esta madrugada murió un trabajador después de una larga jornada recolectando material reciclable en el teatro griego Frank Romero Day.

Fabián Rentería tenía 60 años y era parte de la cooperativa El Algarrobal de Las Heras. Después del recital de Abel Pintos ingresaron al predio y recogieron todos los desechos que se pueden reciclar.

Tras las tareas, cuando se disponían a subir a la movilidad para ir a la planta en el Parque Industrial, el hombre se desvaneció y cayó al piso. Los médicos de una ambulancia que estaba en el lugar le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital Lagomaggiore donde los especialistas constataron el fallecimiento del de Rentería.

Desde el entorno del trabajador aseguraron que estaba enfermo del corazón y que no recibía su medicación desde hace meses. Además, que los últimos días había sufrido algunos malestares pero que no había ido al médico.

Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia 44 El teatro griego Frank Romero Day albergó cuatro noches de eventos vinculados a la Fiesta de la Vendimia. Marcos Garcia/MDZ

La respuesta de OSEP

Desde OSEP no hicieron esperar la respuesta y aclararon la situación de Fabián Rentería ante la obra social según los registros del sistema. “El afiliado contaba con un plan especial con cobertura del 100% para su medicación, prescripta por profesionales tratantes y disponible mensualmente para su retiro en la red de farmacias mediante las recetas cargadas en su aplicación. Según consta en los registros, el afiliado retiró y consumió su medicación hasta el mes de julio de 2025. Sin embargo, de agosto a noviembre de ese año las recetas fueron emitidas y estuvieron disponibles para su retiro, pero no fueron utilizadas”, explicaron en un comunicado oficial.

“En octubre de 2025 se produjo el vencimiento de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) y del plan de discapacidad correspondiente. Esta situación había sido notificada previamente al afiliado el 20 de octubre de 2025, informándole la necesidad de renovar la documentación para continuar con el plan especial de cobertura al 100%. A pesar de esta situación administrativa, OSEP no interrumpió la posibilidad de acceso a la medicación. El 12 de enero de 2026 se autorizó un plan ambulatorio para los medicamentos Entresto, Aldactone A 25 y Lasix Corbis y Forxiga. Esta medida se dispuso justamente para que el afiliado pudiera continuar con su tratamiento mientras regularizaba la renovación del CUD. Esta receta tampoco fue consumida”, agregaron.

Además, señalaron que Rentería renovó el CUD el 5 de febrero de 2026 con el que podía gestionar el plan de discapacidad pero que no usó las recetas que tenía disponibles en el sistema. “De acuerdo con esta información, la medicación estuvo disponible y cubierta por la obra social en distintas modalidades, pero no fue retirada en reiteradas oportunidades, lo que evidencia una falta de adherencia al tratamiento por motivos que esta institución desconoce”, indicaron.

“OSEP lamenta profundamente el fallecimiento del trabajador, no obstante, considera imprescindible aclarar estos hechos frente a afirmaciones públicas que no se corresponden con los registros del sistema”, cerraron.