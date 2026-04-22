Evacuaron el edificio de OSEP por una supuesta pérdida de gas

El centro mendocino se vio alterado por la alarma que generó la situación.

El mediodía en el centro mendocino se vio alterado por una situación inesperada que generó preocupación. Un llamado alertando por una supuesta pérdida de gas en la sede de OSEP, ubicada en la intersección de Vicente Zapata y Rondeau, obligó a activar un operativo preventivo de evacuación.

Empleados del lugar señalaron que se trató de una "falsa alarma" y que están investigando quién realizó el llamado. "Cambiaron un medidor y salió un poco de olor a gas, pero nada más", explicaron en OSEP.

pérdida de gas Osep

Evacuación en OSEP Ante este escenario, se decidió realizar una evacuación total de las oficinas de la obra social. La medida buscó resguardar la seguridad de empleados y afiliados que se encontraban en el interior del inmueble, mientras se evaluaba el origen de la fuga.