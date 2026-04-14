OSEP celebró la consolidación de la telemedicina con más de 3.300 atenciones

OSEP celebró este martes los logros del servicio de telemedicina en Mendoza. Desde su puesta en marcha, el sistema ya registra más de 3.300 atenciones, lo que evidencia una fuerte adopción por parte de los afiliados y una mejora concreta en el acceso al sistema de salud .

Uno de los datos más destacados es la rapidez en la atención : el tiempo promedio de espera es de apenas 1 minuto, según explicaron desde el organismo provincial.

El director general de OSEP, Carlos Funes, destacó el impacto del servicio y su proyección dentro del sistema de salud. “La telemedicina vino a resolver un problema concreto de nuestros afiliados: el acceso rápido a la atención médica. Hoy estamos logrando que una persona pueda hablar con un médico en menos de un minuto, sin moverse de su casa.”

“Además de mejorar la experiencia del afiliado, este sistema nos permite ordenar la demanda, descomprimir las guardias y enfocarlas en los casos que realmente requieren atención presencial. Es una herramienta clave para un sistema de salud más eficiente.”

La telemedicina permite a los afiliados resolver consultas de baja y mediana complejidad sin necesidad de trasladarse a una guardia, evitando demoras, costos y saturación del sistema presencial.

A través de la app, los usuarios pueden acceder a:

Consulta médica inmediata

Emisión de recetas digitales

Certificados médicos

Este modelo no solo mejora la experiencia del afiliado, sino que también optimiza el funcionamiento del sistema sanitario, reduciendo la presión sobre las guardias hospitalarias, especialmente en casos de baja complejidad (códigos verdes).

videollamada, dr virtual, doctor, doctora, medico, médica OSEP y la telemedicina. Shutterstock

El coseguro de $8.520 se posiciona como una alternativa altamente conveniente si se considera que el afiliado no incurre en gastos de traslado, evita tiempos prolongados de espera y recibe atención médica desde su hogar.

En este sentido, la telemedicina no solo representa una mejora en términos de accesibilidad, sino también en eficiencia económica y uso del tiempo.

“Cuando analizamos el costo del coseguro frente a lo que implica trasladarse y tiempo de espera, la telemedicina termina siendo una opción claramente conveniente para el afiliado”, subrayó Funes sobre el valor económico del servicio.

Cuáles son los motivos de las consultas en la telemedicina de OSEP

Los datos relevados muestran que las consultas más frecuentes están vinculadas a patologías comunes y resolubles de forma remota, entre ellas:

Rinofaringitis aguda (resfrío común) – 18,57%

Gastroenteritis – 7,15%

Faringitis y bronquitis – 2,89%

Estos indicadores confirman que la telemedicina es una herramienta clave para resolver de manera ágil y efectiva gran parte de la demanda cotidiana de salud.