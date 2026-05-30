Quiénes son los mendocinos detenidos en Libia que iban con ayuda humanitaria a Gaza

El Gobierno Nacional confirmó ayer que Paula Giménez y Lucas Aguilera están detenidos en Libia. Los mendocinos son parte de una caravana que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y no se sabe nada de ellos desde el domingo 24 de mayo.

Paula Giménez tiene 42 años y es psicóloga. Por su parte, Lucas Aguilera tiene 49 años y es médico veterinario. Los dos son mendocinos, directores de investigación de la agencia de noticias NODAL y ambos integraban el convoy humanitario Global Sumud Maghreb, una misión civil y pacífica que llevaba ayuda a Gaza.

" Son militantes sociales, llevan mucho tiempo con este ideal de la militancia social , de la lucha por los derechos humanos, desde la universidad. ambos son profesionales, mi hermano es médico veterinario, trabaja, mi hermano es director de Nodal, de la agencia de noticias para América Latina y el Caribe y también es integrante del CEA, el Centro de Estudios Agrarios, eso hace que permanentemente estén vinculados con la investigación", explicó Adalberto Aguilera esta semana a MDZ .

"Un poco este contexto personal los llevó a tomar la decisión de ir en una misión con ayuda humanitaria arriesgada. La solidaridad está dentro de su sangre de ambos", añadió.

Paula Gimenez y Lucas Aguilar Paula Gimenez y Lucas Aguilar en la ambulancia de la caravana de ayuda humanitaria. InfoNodal

La confirmación de Cancillería

El Gobierno confirmó ayer que hay dos argentinos detenidos en Libia, tras participar de una misión humanitaria rumbo a Gaza, y “brega por su liberación”. Mediante un posteo, Cancillería emitió un comunicado en el que se refiere a la situación de los mendocinos María Paula Giménez y Lucas Aguilera. Junto con ellos, también fueron apresadas otras ocho personas de distintas nacionalidades.

“Las personas mencionadas formaban parte de una caravana terrestre de supuesto carácter humanitario que partió a comienzos de mayo desde Mauritania con destino a Gaza y que, para ello, eligió transitar el territorio de Libia, país que -como es de público conocimiento y es permanentemente reiterado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas- presenta una preocupante situación de fragilidad en materia de seguridad y de creciente influencia de diversos grupos armados, en donde no existe actualmente un gobierno unificado, con distintas facciones que controlan distintas porciones del territorio”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Paula Giménez Paula Giménez

“Inmediatamente después de tomar conocimiento de la situación, a través de la Embajada Argentina en Túnez –concurrente en Libia–, se iniciaron acciones de coordinación con autoridades de otros países con presencia en el terreno para confirmar la información y efectuar gestiones tendientes a conocer el estado de situación de los connacionales para su pronta liberación”, aclararon.

Además, indicaron que “las fuerzas que controlan el Este de Libia no han confirmado hasta el momento ni el listado de personas detenidas ni el lugar en el que se encuentran”. Sin embargo, extraoficialmente y a través de fuentes fidedignas, Cancillería pudo confirmar que los mendocinos están en Bengasi y que el cónsul italiano en ese lugar consiguió mejoras en las condiciones de la detención de Paula y Lucas.