Los mendocinos que estuvieron a un paso de jugar un Mundial con la Selección argentina

La ilusión mundialista moviliza a todo el país y Mendoza también tiene sus historias de sueños que quedaron a un paso de concretarse. A lo largo de distintas épocas, varios futbolistas nacidos en la provincia integraron procesos de Selección, formaron parte de prelistas o estuvieron muy cerca de disputar una Copa del Mundo, aunque finalmente no lograron meterse en la nómina definitiva.

El caso más reciente es el de Zaid Romero. El defensor nacido en Las Heras apareció en la prelista ampliada de 55 jugadores de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026, una señal clara del crecimiento que tuvo en el último tiempo y de cómo comenzó a meterse en el radar de Lionel Scaloni.

Antes que él, otros mendocinos también rozaron la posibilidad de jugar el torneo más importante del fútbol mundial.

José Daniel Ponce es quizás uno de los casos más emblemáticos. El talentoso volante integró todo el proceso de la Selección argentina durante las Eliminatorias rumbo a México 1986 y fue uno de los hombres considerados por Carlos Bilardo.

Sin embargo, quedó afuera de la lista final y no pudo formar parte del plantel que terminaría consagrándose campeón del mundo con Diego Maradona. Con la Albiceleste disputó 24 partidos y convirtió 4 goles.

Ramiro Funes Mori

Ramiro Funes Mori fue durante varios años una fija en distintas convocatorias de la Selección argentina y parecía tener un lugar asegurado rumbo a Rusia 2018. Sin embargo, una grave lesión frenó su carrera en el momento menos pensado y terminó perdiéndose la Copa del Mundo.

Valentín “Tati” Castellanos

Valentín Castellanos atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y desde hace tiempo aparece mencionado como una alternativa ofensiva para la Selección argentina. Su gran presente en Europa lo mantiene cerca del radar de Scaloni, aunque todavía no logró meterse en una convocatoria mundialista.

valentin-castellanos-seleccion El ex Independiente Rivadavia y Murialdo, está en la consideración de Scaloni.

Esteban Andrada

Esteban Andrada integró distintos procesos de la Selección y estuvo muy cerca de disputar el Mundial de Rusia 2018. El arquero mendocino aparecía como una opción firme, pero finalmente no quedó dentro de la lista definitiva.

Sebastián Torrico

Sebastián Torrico tuvo grandes temporadas en el fútbol argentino y fue considerado en distintos momentos para la Selección nacional. Su enorme nivel en San Lorenzo lo puso cerca de una convocatoria mundialista, aunque nunca logró ingresar en la nómina final.

Nelson Ibáñez

Nelson Ibáñez fue otro arquero mendocino que estuvo ligado a procesos de Selección gracias a sus actuaciones en Godoy Cruz y Racing. Si bien nunca llegó a una lista definitiva para un Mundial, durante años estuvo dentro del radar nacional.

Di Santo seleccion Franco Di Santo tuvo su paso por la selección nacional.

Franco Di Santo

Franco Di Santo también integra la lista de mendocinos que estuvieron cerca de una Copa del Mundo. El delantero tuvo pasos destacados por el fútbol de Inglaterra, Alemania y Chile, lo que lo llevó a ingresar en el radar de distintos entrenadores de la Selección argentina.

Si bien disputó pocos partidos con la Albiceleste, su crecimiento en Europa y su presente internacional hicieron que durante varios años apareciera como una alternativa ofensiva con proyección mundialista.

Nicolás Olmedo

Nicolás Olmedo fue uno de los grandes referentes de Godoy Cruz en Primera División y sus actuaciones lo llevaron a ser observado para distintos ciclos de Selección, especialmente durante el crecimiento del Tomba en torneos nacionales e internacionales.

Adrián Gabbarini

Adrián Gabbarini también estuvo vinculado a procesos juveniles y convocatorias preliminares de la Selección argentina gracias a su gran nivel en Independiente.

Rubén Agüero

Rubén Agüero fue otro mendocino destacado que logró tener participación en procesos de Selección entre 1966 y 1968, aunque nunca pudo disputar una Copa del Mundo.

ruben aguero seleccion Nacido en Luján de Cuyo y figura en Estudiantes de La Plata, el Carancho Agüero.

Los históricos

Décadas atrás, otros futbolistas mendocinos también estuvieron cerca de la máxima cita mundialista. Entre ellos aparecen nombres históricos como Pedro Manfredini, Jorge Benegas y Bruno Rodolfi, quienes dejaron su huella en distintas etapas del fútbol argentino.

Cada uno, a su manera, alimentó el sueño de representar al país en una Copa del Mundo. Algunos quedaron en una prelista, otros fueron parte de procesos largos y varios estuvieron a apenas un paso de cumplir el máximo objetivo con la camiseta argentina.