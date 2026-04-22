PedidosYa reunió a más de 100 socios en Mendoza y proyecta el crecimiento del quick commerce

PedidosYa realizó una convención comercial que reunió a más de 100 socios estratégicos locales en la bodega Tierras Altas, donde presentó sus novedades y proyecciones para el negocio en la provincia.

La compañía de tecnología enfocada en delivery y quick commerce continúa consolidando su presencia en Mendoza, donde ya opera en 10 localidades con una red que supera los 2.000 comercios adheridos, más de 3.000 repartidores y una base de usuarios en constante crecimiento.

Durante el último año, la plataforma registró un incremento del 27% en la cantidad de pedidos en la provincia, incluso en un escenario desafiante para el consumo. Este desempeño se apoya en una propuesta que combina conveniencia, variedad de rubros y una experiencia de usuario cada vez más optimizada.

El encuentro —bajo el concepto “Campus PEYA”— funcionó como una instancia para mostrar desde adentro el funcionamiento de la app y sus principales diferenciales: innovación tecnológica, eficiencia operativa y herramientas orientadas al crecimiento de los comercios.

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Entre las novedades presentadas, se destacó la incorporación de inteligencia artificial para optimizar menús con mejores imágenes, videos y descripciones, así como la opción de realizar pedidos combinados desde distintos locales en un mismo carrito. A esto se suma el desarrollo de soluciones financieras, como créditos preaprobados, adelantos de dinero y el próximo lanzamiento de su billetera digital.

Desde la compañía aseguran que su ecosistema busca potenciar a todos los actores involucrados. En ese sentido, los comercios que se suman a la plataforma pueden incrementar sus ventas hasta un 30%, impulsados por mayor visibilidad y herramientas de autogestión comercial.

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Mendoza plaza estratégica para PedidosYa

“Para nosotros, Mendoza es una plaza fundamental. No solamente por el negocio que tenemos hoy en día, sino sobre todo por el ecosistema que buscamos potenciar. Estamos presentes en la provincia desde hace casi una década invirtiendo, porque le vemos grandes oportunidades de crecimiento”, señaló Enrique Valencia, Managing Director de PedidosYa en Argentina.

En esa línea, detalló que actualmente “más de 200.000 personas nos eligen mes a mes para hacer al menos una orden con nosotros, y contamos también con el apoyo de más de 2.000 comercios locales; cerca del 85% de ellos son son pequeños y medianos empresarios”. Además, destacó la expansión del negocio en la provincia: “Hoy tenemos presencia en tres localidades con nuestros tres supermercados de PedidosYa Market.Y sabemos que Mendoza tiene un gran potencial para seguir creciendo".

PedidosYa amplía su ecosistema con nuevas soluciones financieras

La compañía continúa expandiendo sus soluciones financieras para comercios y repartidores, como los adelantos de dinero con depósito instantáneo, créditos pre-aprobados y el próximo lanzamiento de la PeYa Wallet, que llega a potenciar al ecosistema de PedidosYa a través del desarrollo de servicios financieros.

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De hecho, desde 2022, cuando se lanzó PedidosYa Créditos, se otorgaron en Argentina más de 23.000 préstamos por un total superior a 50 millones de euros; cerca de 1.400 créditos por más de 3,5 millones de euros fueron a comercios de Mendoza, lo que les permitió mejorar su infraestructura, incorporar maquinaria y ampliar su propuesta de valor.

Durante el evento, Ignacio Costa, VP Fintech de PedidosYa, respondió preguntas sobre la estrategia fintech de la compañía y aseguró que esta unidad surgió a partir de la necesidad de brindar soluciones financieras que el ecosistema no estaba ofreciendo ni a comercios ni a repartidores. En ese contexto, explicó que comenzaron a desarrollar productos embebidos orientados a cubrir sus necesidades específicas.

“PedidosYa Créditos nació porque, a partir de las miles y millones de interacciones que tenemos con nuestros comercios y repartidores, contamos —más que con transacciones— con información muy valiosa que podemos transformar en patrones. A partir de ese entendimiento de los datos, generamos ofertas de crédito a las que pueden acceder a través de nuestros canales digitales”, sostuvo Costa.

Además, señaló que esto permitió que en 2025 y 2026 miles de comercios en Argentina y en toda la región accedieran a financiamiento que, en muchos casos, la industria financiera tradicional no les otorgaba. “Como vimos en el caso de Mendoza en particular, un comercio pudo abrir o hacer crecer su negocio a partir de los créditos de PedidosYa. Y creemos que, al acompañarlos a ellos y a los repartidores, también generamos más oportunidades para todo el ecosistema en nuestra plataforma”, concluyó.

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Federico Muñoz dueño de la panadería Panissimo de San Juan, estuvo en el evento y aseguró que aprovechó el crédito para abrir su tercera sucursal. “Tenemos mucha fe de que va a andar muy bien. Calculamos que para mediados de mayo ya vamos a estar inaugurando y creo que va a ser muy positivo para Panísimo y para PedidosYa. La verdad que es una alianza muy interesante la que tenemos con PedidosYa”, sostuvo Muñoz.

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Más de 45.000 comercios adheridos y 60.000 repartidores activos por mes

La compañía cuenta más de 45.000 comercios adheridos, 60.000 repartidores activos por mes y millones de usuarios en todo el país. De este modo, PedidosYa se posiciona como la única plataforma de delivery con presencia federal en más de 150 ciudades del país, consolidando su rol en el crecimiento de las economías locales.

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En Mendoza, la compañía opera en 10 ciudades —incluyendo el Gran Mendoza y polos como San Rafael y San Martín— y cuenta con más de 140 empleados en las oficinas locales, además de tres supermercados 100% online que refuerzan su ecosistema en la provincia.

¿Qué es lo que más piden los mendocinos por PedidosYa?

¿Dulce o salado? En Mendoza, el podio de los pedidos lo encabezan los helados, seguidos por hamburguesas y pizzas; detrás aparecen los productos de panadería, los clásicos lomitos, empanadas y, cada vez más presente, el sushi.

Aunque la gastronomía sigue siendo protagonista, el mapa de consumo empieza a diversificarse: supermercados, tiendas de mascotas y farmacias ganan terreno dentro de la app, impulsados por una demanda que busca resolver compras cotidianas en pocos minutos.

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