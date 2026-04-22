La UNCuyo anunció nuevso cursos cortos y prácticos: cómo anotarse

La UNCuyo abrió una nueva propuesta de cursos pensada para quienes buscan fortalecer su perfil laboral o académico con formaciones breves, concretas y enfocadas en habilidades de aplicación inmediata. A través del ITU, la universidad puso en marcha capacitaciones que combinan contenidos actuales con una modalidad accesible para distintos públicos.

Según informó la casa de estudios, los cursos están abiertos a todo público y en su mayoría se dictarán de manera virtual. Además, los cupos son limitados, una decisión que apunta a sostener un seguimiento más personalizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Entre las opciones que forman parte de esta nueva convocatoria aparece una capacitación en vino, negocios y marketing, orientada a brindar herramientas de administración y gestión para la industria vitivinícola. También se suma un trayecto sobre desarrollo del perfil emprendedor, pensado para trabajar desde la idea inicial de un proyecto hasta la construcción de un modelo de negocio sólido y validado. Ambas propuestas comienzan en mayo.

La oferta también incluye cursos vinculados a sectores que hoy tienen fuerte movimiento en el mercado. Por un lado, el programa Logística de transporte 360 propone una formación sobre flujos físicos y de información dentro de la cadena de suministro. Por otro, E-commerce 360 apunta al desarrollo de negocios digitales, con foco en la creación de plataformas, el marketing y la logística de entrega. Los dos programas inician el 19 de mayo .

En paralelo, el ITU sumó cursos presenciales relacionados con la operación de autoelevadores. Una de las propuestas busca capacitar en el manejo seguro de estos equipos bajo la normativa vigente y contempla la entrega de la credencial correspondiente. A eso se agrega la Escuela de Conducción para la Operación de Autoelevadores, pensada para responder a la demanda de personal calificado en el sector logístico e industrial de Mendoza. Ambas comienzan el 20 de mayo.

Con esta nueva tanda de cursos, la UNCuyo amplía una oferta que busca responder a necesidades concretas del mundo laboral actual, desde la vitivinicultura hasta el comercio electrónico y la logística. Para consultas, la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales del ITU atiende de lunes a viernes de 8.30 a 14.30.