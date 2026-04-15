OSEP aumentó las cuotas para sus afiliados: estos son los nuevos valores

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) dispuso un aumento de las cuotas mensuales de los afiliados a partir del 1 de mayo.

El Directorio de la obra social provincial autorizó una actualización a partir del mes de mayo en la cuota mensual para Afiliados Voluntarios a cargo de obligatorios, en el Sistema de Afiliación Voluntaria Independiente, para los afiliados provenientes de convenios con origen en el Sistema de Entidades Intermedias. Asimismo, estableció nuevos valores para los aranceles de exámenes de Admisión Médica.

Los nuevos valores de las cuotas para afiliados de OSEP entrarán en vigencia el 1 de mayo.

De acuerdo a la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, para el cálculo de las cuotas se toma como base la cuota del mes de marzo del 2026 para cada sub-segmento de afiliación voluntaria, más el porcentaje de aumento informado por la Dirección de Servicios Administrativos, que incluye los Fondos Especiales de OSEP (Catastróficas más Discapacidad) y la unificación de criterios de aportes entre los sistemas obligatorio y voluntario.

Los nuevos valores de OSEP

La resolución aprobada por el Directorio de OSEP establece el aumento de las cuotas mensuales para los afiliados voluntarios independientes, así también de las entidades intermedias.

Afiliados voluntarios independientes

Plan Novo: 85.600 pesos

Titular menor de 40 años: 104.000 pesos

Cónyuge o adherente menor de 40 años: 92.000 pesos

Titular entre 40 y 49 años: 117.000 pesos

Cónyuge o adherente entre 40 y 49 años: 104.000 pesos

Titular entre 50 y 59 años: 143.000 pesos

Cónyuge o adherente entre 50 y 59 años: 124.400 pesos

Titular mayor de 60 años: 210.000 pesos

Cónyuge o adherente mayor 60 años: 201.900 pesos

Hijo hasta el 2do menor de 21 años: 63.100 pesos

Hijo a partir del tercero menor de 21 años: 52.000 pesos

Voluntarios del sistema obligatorio

Voluntario en general: 104.000 pesos

Voluntarios estudiantes educación terciaria: 52.000 pesos

Voluntarios a cargo s/ art. 3º Res.1238/05: 140.100 pesos

También se actualizan los aranceles para los exámenes de admisión médica necesarios para ingresar a la obra social y de otros estudios:

Examen de admisión de adultos: 39.300 pesos

Examen de admisión niños: 31.200 pesos

Papanicolaou y colposcopía: 55.400 pesos

Otoemisiones acústicas: 27.800 pesos

Exámenes en Malargüe y General Alvear: 24.800 pesos

En tanto, el recargo por mora para los pagos fuera del primer vencimiento será de 2.500 pesos.