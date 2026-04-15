OSEP aumentó las cuotas para sus afiliados: estos son los nuevos valores
La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) autorizó un aumento en la cuota mensual a partir del mes de mayo.
La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) dispuso un aumento de las cuotas mensuales de los afiliados a partir del 1 de mayo.
El Directorio de la obra social provincial autorizó una actualización a partir del mes de mayo en la cuota mensual para Afiliados Voluntarios a cargo de obligatorios, en el Sistema de Afiliación Voluntaria Independiente, para los afiliados provenientes de convenios con origen en el Sistema de Entidades Intermedias. Asimismo, estableció nuevos valores para los aranceles de exámenes de Admisión Médica.
De acuerdo a la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, para el cálculo de las cuotas se toma como base la cuota del mes de marzo del 2026 para cada sub-segmento de afiliación voluntaria, más el porcentaje de aumento informado por la Dirección de Servicios Administrativos, que incluye los Fondos Especiales de OSEP (Catastróficas más Discapacidad) y la unificación de criterios de aportes entre los sistemas obligatorio y voluntario.
Los nuevos valores de OSEP
La resolución aprobada por el Directorio de OSEP establece el aumento de las cuotas mensuales para los afiliados voluntarios independientes, así también de las entidades intermedias.
Afiliados voluntarios independientes
- Plan Novo: 85.600 pesos
- Titular menor de 40 años: 104.000 pesos
- Cónyuge o adherente menor de 40 años: 92.000 pesos
- Titular entre 40 y 49 años: 117.000 pesos
- Cónyuge o adherente entre 40 y 49 años: 104.000 pesos
- Titular entre 50 y 59 años: 143.000 pesos
- Cónyuge o adherente entre 50 y 59 años: 124.400 pesos
- Titular mayor de 60 años: 210.000 pesos
- Cónyuge o adherente mayor 60 años: 201.900 pesos
- Hijo hasta el 2do menor de 21 años: 63.100 pesos
- Hijo a partir del tercero menor de 21 años: 52.000 pesos
Voluntarios del sistema obligatorio
- Voluntario en general: 104.000 pesos
- Voluntarios estudiantes educación terciaria: 52.000 pesos
- Voluntarios a cargo s/ art. 3º Res.1238/05: 140.100 pesos
También se actualizan los aranceles para los exámenes de admisión médica necesarios para ingresar a la obra social y de otros estudios:
- Examen de admisión de adultos: 39.300 pesos
- Examen de admisión niños: 31.200 pesos
- Papanicolaou y colposcopía: 55.400 pesos
- Otoemisiones acústicas: 27.800 pesos
- Exámenes en Malargüe y General Alvear: 24.800 pesos
En tanto, el recargo por mora para los pagos fuera del primer vencimiento será de 2.500 pesos.