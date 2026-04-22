Anses: así se puede solicitar la Ayuda Escolar 2026 en abril

ANSES: cómo tramitar la Ayuda Escolar en abril y quiénes pueden acceder al beneficio La Anses mantiene habilitado el trámite para acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026, un refuerzo económico para las familias en el inicio de clases. El beneficio alcanza hasta $85.000 por hijo y está destinado a cubrir gastos como útiles, indumentaria y otros elementos escolares.

Aunque muchos beneficiarios ya cobraron automáticamente en marzo , quienes no recibieron el pago deben completar un procedimiento obligatorio para habilitar la acreditación.

El requisito principal es presentar el Certificado de Escolaridad, documento que acredita que el niño, niña o adolescente asiste a una institución educativa. Sin este paso, el pago no se efectiviza.

El trámite puede realizarse de manera online a través de la plataforma Mi Anses o de forma presencial, y consta de tres etapas fundamentales:

Una vez aprobado, el organismo habilita el pago, que puede demorarse hasta 60 días en acreditarse en la cuenta del beneficiario.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar

El beneficio está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de asignaciones familiares. Aplica para hijos desde los 45 días hasta los 17 o 18 años que asistan a establecimientos educativos oficiales.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, aunque también es obligatorio presentar la certificación correspondiente de escolaridad o asistencia a centros de rehabilitación.

La Ayuda Escolar Anual se consolida como uno de los apoyos más importantes del sistema de seguridad social, ya que complementa los ingresos familiares en un período de altos gastos. Incluso, en combinación con otras asignaciones, puede elevar significativamente el monto total percibido por cada hijo.

Además, hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar el certificado y acceder al beneficio, lo que permite a quienes no lo cobraron en los primeros meses del año regularizar su situación y recibir el pago más adelante.