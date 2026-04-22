Anses habilita la jubilación anticipada a los 45 años: cuáles son los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) mantiene vigente un régimen especial que permite acceder a la jubilación anticipada en casos particulares. La medida está dirigida a trabajadores que presentan una disminución física significativa y busca brindar cobertura previsional a sectores en situación de vulnerabilidad.

Según informó el organismo, este beneficio habilita el retiro a partir de los 45 años para empleados en relación de dependencia y desde los 50 años para trabajadores autónomos o monotributistas.

Lejos de tratarse de una jubilación general anticipada, este esquema está destinado exclusivamente a personas que acrediten una incapacidad laboral superior al 33%. Esta condición debe estar debidamente certificada y sostenida durante los últimos años de actividad laboral.

El objetivo es permitir que quienes ven afectada su capacidad de trabajo puedan retirarse antes de alcanzar la edad jubilatoria tradicional, que en Argentina es de 60 años para mujeres y 65 para varones.

Edad mínima: 45 años (empleados) y 50 años (autónomos o monotributistas).

45 años (empleados) y 50 años (autónomos o monotributistas). Aportes: al menos 20 años de servicios con aportes comprobables.

al menos 20 años de servicios con aportes comprobables. Incapacidad: superior al 33%, acreditada durante los últimos 10 años previos al cese o solicitud.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para que el organismo apruebe la prestación.

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Cómo iniciar el trámite

El trámite debe realizarse de forma presencial en una oficina de Anses, con turno previo. Entre la documentación básica requerida se encuentran el DNI y formularios específicos según la situación laboral del solicitante.

En el caso de trabajadores en relación de dependencia, se solicitan certificados de servicios y remuneraciones, mientras que los autónomos deben presentar formularios vinculados a su situación fiscal.

Desde Anses remarcan que este régimen no reemplaza a la jubilación ordinaria, sino que funciona como una herramienta específica para atender casos de discapacidad o disminución física comprobada.