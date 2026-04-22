Calendario de pagos de la Anses: estos son los pagos que se activan hoy
Este miércoles 22 de abril, Anses continuará con el pago de tres prestaciones que este mes llegan con un aumento de 2,9%.
Con la mayor parte de las asignaciones ya encaminadas dentro del cronograma de abril, Anses tendrá este miércoles 22 una jornada centrada en tres grupos que todavía siguen cobrando por terminación del DNI.
A esta altura del calendario de pagos, ya quedaron atrás los pagos de Pensiones No Contributivas y también los de prenatal y maternidad, por lo que la fecha vuelve a enfocarse en jubilaciones mínimas, AUH y AUE. El organismo informó a fines de marzo las fechas de cobro para abril y mayo.
Abril, además, se liquida con una actualización de 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Anses lo informó el 1 de abril al confirmar la suba del mes, dentro del esquema de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.
Anses: quiénes cobran este miércoles
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 8
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8
Además, siguen habilitadas las prestaciones que no se pagan según la terminación del DNI:
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
El calendario de Anses seguirá en los días siguientes con las últimas fechas para jubilaciones mínimas, AUH y AUE, antes de pasar a los haberes que superan la mínima y a la Prestación por Desempleo.