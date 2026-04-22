Calendario de pagos de la Anses: estos son los pagos que se activan hoy

Este miércoles 22 de abril, Anses continuará con el pago de tres prestaciones que este mes llegan con un aumento de 2,9%.

Anses pagará este miércoles 22 de abril a jubilados de la mínima, AUH y Asignación por Embarazo.

Con la mayor parte de las asignaciones ya encaminadas dentro del cronograma de abril, Anses tendrá este miércoles 22 una jornada centrada en tres grupos que todavía siguen cobrando por terminación del DNI.

A esta altura del calendario de pagos, ya quedaron atrás los pagos de Pensiones No Contributivas y también los de prenatal y maternidad, por lo que la fecha vuelve a enfocarse en jubilaciones mínimas, AUH y AUE. El organismo informó a fines de marzo las fechas de cobro para abril y mayo.

Abril, además, se liquida con una actualización de 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Anses lo informó el 1 de abril al confirmar la suba del mes, dentro del esquema de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.

Anses Anses liquida abril con un aumento de 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Brenda Rocha/Shutterstock

Anses: quiénes cobran este miércoles Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 8

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8 Además, siguen habilitadas las prestaciones que no se pagan según la terminación del DNI: