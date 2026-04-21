Una por una: cuánto pagará Anses por cada prestación en mayo

Desde que se conoció el índice de inflación de marzo, ya se puede calcular cuál será el aumento que tendrán las prestaciones de Anses en mayo . El ajuste será de 3,38%, ya que el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024 toma como referencia el IPC de dos meses atrás.

De esta manera, en mayo subirán las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF. Con los nuevos valores, así quedará cada prestación.

La jubilación mínima pasará de $380.319 a $393.250, con una suba de $12.931. La PUAM, en tanto, aumentará de $304.255 a $314.600, es decir, $10.345 más. La PNC por invalidez subirá de $266.223 a $275.275, con un incremento de $9.052. En el caso de la PNC para madres de siete hijos o más, el monto trepará de $380.319 a $393.250, también con una mejora de $12.931.

En las prestaciones para familias, la AUH y la AUE en su valor del 80% pasarán de $109.332 a $113.050, lo que implica una suba de $3.718. El valor total, correspondiente al 100%, irá de $136.666 a $141.313, con una diferencia de $4.647 .

La AUH por discapacidad en su versión del 80% se elevará de $356.002 a $368.107, es decir, $12.105 más. En el 100%, el monto pasará de $445.003 a $460.134, con un aumento de $15.131.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo subirá de $68.341 a $70.665, lo que representa $2.324 adicionales. La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad avanzará de $222.511 a $230.077, con una mejora de $7.566. La Asignación por Cónyuge, en tanto, pasará de $16.581 a $17.145, con una suba de $564.

También habrá cambios en otras asignaciones. El Plan 1000 Días, conocido como complemento Leche, aumentará de $51.547 a $53.300, es decir, $1.753 más. La asignación por Nacimiento pasará de $79.660 a $82.369, con una diferencia de $2.709. En cambio, la Ayuda Escolar Anual seguirá en $85.000, sin cambios para mayo.

La lista definitiva para mayo: