Anses entra en la segunda semana de pagos y este miércoles deposita a estos grupos

El calendario de Anses para abril sigue avanzando y este miércoles 15 habrá pagos a diversos grupos. Conocé cuáles son.

La segunda parte del cronograma de abril de Anses continúa este miércoles 15 con nuevos depósitos para beneficiarios de distintas prestaciones. A medida que avanza el calendario de pagos, el esquema vuelve a dividir los pagos por tipo de ayuda y terminación del DNI, una mecánica que se repite cada mes y que en abril llega con actualización en los montos.

El organismo previsional confirmó para este mes una suba de 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con ese ajuste, la jubilación mínima queda en $380.319,31 y asciende a $450.319,31 con el bono de $70.000. En paralelo, la AUH sube a $136.666 y la AUH por Hijo con Discapacidad a $445.003, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin cambios.

Dentro de ese marco, este miércoles 15 de abril Anses continuará con pagos para quienes perciben haberes mínimos y también para distintas asignaciones sociales. A eso se suman las prestaciones que permanecen habilitadas durante varias semanas y no dependen de la terminación del documento.

Consejos-Ayuda-Teléfonos-Jubilados - Anses Anses liquida abril con un aumento de 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Shutterstock Quiénes cobran este miércoles 15 de abril en Anses Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 3

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 3

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 4 y 5 Además, siguen vigentes dos ayudas que no se pagan según la terminación del DNI: