Anses entra en la segunda semana de pagos y este miércoles deposita a estos grupos
El calendario de Anses para abril sigue avanzando y este miércoles 15 habrá pagos a diversos grupos. Conocé cuáles son.
La segunda parte del cronograma de abril de Anses continúa este miércoles 15 con nuevos depósitos para beneficiarios de distintas prestaciones. A medida que avanza el calendario de pagos, el esquema vuelve a dividir los pagos por tipo de ayuda y terminación del DNI, una mecánica que se repite cada mes y que en abril llega con actualización en los montos.
El organismo previsional confirmó para este mes una suba de 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con ese ajuste, la jubilación mínima queda en $380.319,31 y asciende a $450.319,31 con el bono de $70.000. En paralelo, la AUH sube a $136.666 y la AUH por Hijo con Discapacidad a $445.003, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin cambios.
Dentro de ese marco, este miércoles 15 de abril Anses continuará con pagos para quienes perciben haberes mínimos y también para distintas asignaciones sociales. A eso se suman las prestaciones que permanecen habilitadas durante varias semanas y no dependen de la terminación del documento.
Quiénes cobran este miércoles 15 de abril en Anses
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 3
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 3
- Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 4 y 5
Además, siguen vigentes dos ayudas que no se pagan según la terminación del DNI:
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
Con este esquema, Anses mantiene durante abril un calendario escalonado que combina pagos diarios por DNI con otras prestaciones que quedan abiertas por una ventana más extensa. El cronograma oficial del organismo abarca jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales para abril y mayo