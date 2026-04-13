Anses paga de hoy al 17 de abril: quiénes cobran esta semana y cuánto reciben

La segunda semana fuerte de pagos de abril ya está en marcha y miles de beneficiarios de la Anses miran de cerca el calendario para saber cuándo les toca cobrar. Entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril de 2026, el organismo continuará con la acreditación de haberes, asignaciones y pensiones, en un mes atravesado por la actualización del 2,9% en las prestaciones.

En el caso de jubilados y pensionados, además, sigue vigente el bono extraordinario de $70.000, que vuelve a impactar en el ingreso final de los sectores de menores haberes.

Uno de los grupos más numerosos que cobrará esta semana es el de jubilados y pensionados con haberes mínimos. El cronograma avanza según la terminación del DNI: el lunes 13 cobran los documentos finalizados en 1; el martes 14, los terminados en 2; el miércoles 15, los que finalizan en 3; el jueves 16, en 4; y el viernes 17, en 5. Tras la suba aplicada en abril, la jubilación mínima quedó fijada en $380.319,31, de acuerdo con la Resolución 74/2026. Con el bono adicional de $70.000, el monto total asciende a $450.319,31.

Las Pensiones no Contributivas también siguen su calendario durante esos días. El lunes 13 será el turno de los DNI terminados en 2 y 3; el martes 14, en 4 y 5; y el miércoles 15, en 6, 7, 8 y 9. En cuanto a los valores, las pensiones por discapacidad y vejez pasaron a $266.223,52, aunque con el refuerzo llegan a $336.223,52. Distinto es el caso de las madres de siete hijos, que perciben un haber de $380.319,31 y alcanzan los $450.319,31 con el extra.

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo también se pagarán entre el 13 y el 17 de abril bajo un esquema ordenado por terminación de documento. El lunes 13 cobrarán quienes tengan DNI terminado en 1; el martes 14, en 2; el miércoles 15, en 3; el jueves 16, en 4; y el viernes 17, en 5. En abril, la AUH quedó en $136.666, aunque el depósito directo es de $109.332,80 por la retención del 20% habitual. En el caso de AUH por discapacidad, el monto subió a $445.003, con un pago efectivo de $356.002,40.

Hay, sin embargo, una excepción importante. Cuando el Ministerio de Salud logra validar de manera automática los controles sanitarios requeridos, la Anses abona el 100% de la prestación sin aplicar esa retención. Es un detalle clave para muchas familias, ya que modifica el dinero que efectivamente ingresa ese mes.

También avanzan las asignaciones familiares del SUAF, con el mismo esquema de fechas que la AUH para esta semana: del lunes 13 al viernes 17 cobran los DNI terminados del 1 al 5, respectivamente. Los montos, en este caso, dependen del nivel de ingresos del grupo familiar. Para el primer rango, la asignación por hijo es de $68.341, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanza los $222.511, según lo establecido por la Resolución 79/2026.

Prenatal, maternidad y consulta de liquidaciones

En paralelo, la Anses continuará con los pagos de la Asignación por Prenatal y Maternidad. El martes 14 será el turno de los DNI finalizados en 0 y 1; el miércoles 15, en 2 y 3; el jueves 16, en 4 y 5; y el viernes 17, en 6 y 7. A eso se suma una fecha puntual para maternidad: el 14 de abril se abonará a todas las terminaciones de DNI, sin distinción.

Quienes quieran chequear el detalle exacto de su cobro ya pueden hacerlo desde Mi Anses. Desde el viernes pasado, la plataforma habilitó la consulta de liquidaciones de abril. Para ingresar, hace falta identificarse con CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social. Allí cada beneficiario puede confirmar no solo la fecha de pago, sino también el monto exacto que le corresponde según su prestación.