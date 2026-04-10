Anses: qué familias pueden cobrar más de $500.000 por la AUH y la Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y la Tarjeta Alimentar para abril de 2026, con ingresos que pueden superar los $500.000 mensuales en determinados casos. Los montos completos.

Según se detalló, una familia con dos hijos —uno de ellos con discapacidad— puede alcanzar un ingreso total de $518.226, al combinar ambas prestaciones sociales.

Este monto surge de la suma de distintos beneficios:

El refuerzo alimentario mantiene en abril los mismos valores vigentes desde 2024 y varía según la cantidad de hijos en el hogar:

Este beneficio está destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos y se acredita automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuánto se cobra por AUH

En abril, la AUH se actualizó por inflación y alcanzó un valor total de $136.666 por hijo, aunque los beneficiarios reciben mensualmente el 80% ($109.332), ya que el resto se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de hijos con discapacidad, los montos son considerablemente más altos, lo que impacta directamente en el ingreso total de las familias.

Quiénes pueden acceder

La Tarjeta Alimentar está dirigida a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años

Personas que cobran AUH por hijos con discapacidad

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo

Madres con siete o más hijos con pensiones no contributivas

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI. Para la AUH y asignaciones familiares, las fechas comienzan el 10 de abril y se extienden hasta el 23 de abril de 2026.