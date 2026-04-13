Anses habilitó la presentación de la Libreta AUH 2026: cómo hacer el trámite

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) habilitó el trámite para presentar la Libreta de Asignación Universal por Hijo ( AUH ) 2026 y así poder cobrar el 20% acumulado correspondiente al 2025.

Se trata de un requisito obligatorio para todas las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo, ya que certifica la escolaridad, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores. Su presentación permite liberar el porcentaje retenido mensualmente por el organismo.

Anses informó que el plazo para presentar la Libreta AUH se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. No obstante, cuanto antes se complete el trámite, más rápido se podrá cobrar el 20% acumulado.

El único formulario válido para la presentación online es el que se genera a través de mi Anses . El proceso puede realizarse desde la web o la app.

Una vez completa, se debe tomar una foto del formulario y subirla a mi Anses. Para que sea válida, hay que tener en cuenta:

Usar una superficie plana y bien iluminada

Asegurarse de que se vean las cuatro esquinas

Evitar arrugas o dobleces en el papel

Verificar que la imagen no esté borrosa

El archivo debe pesar menos de 3 MB

El formato debe ser JPG

Luego, hay que ingresar nuevamente en mi Anses, ir a Hijos > Libreta AUH y seguir los pasos para cargar la imagen y finalizar el trámite.

Cuánto se cobra del monto retenido

Las familias que realicen el trámite recibirán el 20% retenido mensualmente por Anses durante el período de marzo 2025 y febrero 2026. En el caso de quienes recibieron la asignación todos los meses, el total puede alcanzar los $274.451,20 por hijo (o $356.787,80 en Zona 1) y hasta $893.658,20 por hijo con discapacidad (o $1.161.757,00 en Zona 1). Sin embargo, el pago final dependerá de la cantidad de meses en los que se haya cobrado la AUH.