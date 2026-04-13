Medicamentos gratis de PAMI: los requisitos clave para acceder en abril
PAMI mantiene la cobertura de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados en abril, con un nuevo tope de ingresos para acceder al beneficio.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ofrece distintos beneficios y prestaciones para sus millones de afiliados en todo el país. Uno de los más importantes es el acceso a medicamentos esenciales y tratamientos especiales, con distintos niveles de cobertura.
Qué medicamentos cubre PAMI al 100%
El programa incluye la cobertura total de tratamientos especiales, de acuerdo a la legislación vigente. Entre ellos se encuentran:
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Además, PAMI ofrece descuentos del 50% y 80% para patologías crónicas o agudas. Para acceder a la cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios, es necesario gestionar un subsidio social por razones económicas.
Requisitos para acceder a medicamentos gratis
Para obtener medicamentos gratuitos, los afiliados deben cumplir con una serie de condiciones. Entre los principales requisitos, se encuentran:
- No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación a PAMI
- No ser propietario de más de un inmueble
- No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo
- No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, excepto en hogares donde conviva una persona con CUD.
- Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de hogares con conviviente con CUD el límite de ingresos se amplía hasta 3 haberes mínimos.
El tope de ingresos en abril
En abril, este último requisito se actualizó tras el aumento del 2,90% en jubilaciones y pensiones. Con el nuevo haber mínimo fijado en $380.319,31, el tope de ingresos para acceder al beneficio queda en $570.478,97 mensuales.
De esta manera, PAMI mantiene la cobertura total de medicamentos para quienes cumplan con los requisitos establecidos, en un contexto de actualización de haberes previsionales.