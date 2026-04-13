Medicamentos gratis de PAMI: los requisitos clave para acceder en abril

PAMI mantiene la cobertura de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados en abril, con un nuevo tope de ingresos para acceder al beneficio.

Los afiliados de PAMI pueden acceder a distintos niveles de cobertura en medicamentos.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ofrece distintos beneficios y prestaciones para sus millones de afiliados en todo el país. Uno de los más importantes es el acceso a medicamentos esenciales y tratamientos especiales, con distintos niveles de cobertura.

Qué medicamentos cubre PAMI al 100% El programa incluye la cobertura total de tratamientos especiales, de acuerdo a la legislación vigente. Entre ellos se encuentran:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo Además, PAMI ofrece descuentos del 50% y 80% para patologías crónicas o agudas. Para acceder a la cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios, es necesario gestionar un subsidio social por razones económicas.

Remediar, remedios gratis, medicamentos El beneficio de medicamentos gratis de PAMI alcanza a millones de jubilados. Foto: Archivo Requisitos para acceder a medicamentos gratis Para obtener medicamentos gratuitos, los afiliados deben cumplir con una serie de condiciones. Entre los principales requisitos, se encuentran:

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación a PAMI

No ser propietario de más de un inmueble

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, excepto en hogares donde conviva una persona con CUD.

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de hogares con conviviente con CUD el límite de ingresos se amplía hasta 3 haberes mínimos. El tope de ingresos en abril En abril, este último requisito se actualizó tras el aumento del 2,90% en jubilaciones y pensiones. Con el nuevo haber mínimo fijado en $380.319,31, el tope de ingresos para acceder al beneficio queda en $570.478,97 mensuales.