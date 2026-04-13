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Medicamentos gratis de PAMI: los requisitos clave para acceder en abril

PAMI mantiene la cobertura de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados en abril, con un nuevo tope de ingresos para acceder al beneficio.

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Los afiliados de PAMI pueden acceder a distintos niveles de cobertura en medicamentos.

Los afiliados de PAMI pueden acceder a distintos niveles de cobertura en medicamentos.

MILAGROS LOSTES - MDZ

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ofrece distintos beneficios y prestaciones para sus millones de afiliados en todo el país. Uno de los más importantes es el acceso a medicamentos esenciales y tratamientos especiales, con distintos niveles de cobertura.

Qué medicamentos cubre PAMI al 100%

El programa incluye la cobertura total de tratamientos especiales, de acuerdo a la legislación vigente. Entre ellos se encuentran:

  • Tratamiento para la diabetes
  • Medicamentos oncológicos
  • Medicamentos oncohematológicos
  • Tratamiento de la hemofilia
  • Tratamiento del VIH y hepatitis B y C
  • Medicamentos para trasplantes
  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
  • Medicamentos para la artritis reumatoidea
  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos
  • Medicamentos para la osteoartritis
  • Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Además, PAMI ofrece descuentos del 50% y 80% para patologías crónicas o agudas. Para acceder a la cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios, es necesario gestionar un subsidio social por razones económicas.

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El beneficio de medicamentos gratis de PAMI alcanza a millones de jubilados. Foto: Archivo

El beneficio de medicamentos gratis de PAMI alcanza a millones de jubilados. Foto: Archivo

Requisitos para acceder a medicamentos gratis

Para obtener medicamentos gratuitos, los afiliados deben cumplir con una serie de condiciones. Entre los principales requisitos, se encuentran:

  • No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación a PAMI
  • No ser propietario de más de un inmueble
  • No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo
  • No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, excepto en hogares donde conviva una persona con CUD.
  • Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de hogares con conviviente con CUD el límite de ingresos se amplía hasta 3 haberes mínimos.

El tope de ingresos en abril

En abril, este último requisito se actualizó tras el aumento del 2,90% en jubilaciones y pensiones. Con el nuevo haber mínimo fijado en $380.319,31, el tope de ingresos para acceder al beneficio queda en $570.478,97 mensuales.

De esta manera, PAMI mantiene la cobertura total de medicamentos para quienes cumplan con los requisitos establecidos, en un contexto de actualización de haberes previsionales.

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