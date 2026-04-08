PAMI: jubilados pueden acceder a lentes gratis, requisitos y cómo hacer el trámite

PAMI ofrece anteojos gratuitos para jubilados, un beneficio que permite acceder a lentes recetados sin costo a través de un trámite simple.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, cubre a más de cinco millones de afiliados en todo el país. Su Programa de Asistencia Médica Integral incluye una serie de prestaciones médicas y sociales entre las que se encuentran los anteojos gratuitos, un beneficio que muchos afiliados desconocen o no saben cómo gestionar.

Qué cubre PAMI en materia de lentes PAMI cubre dos pares de anteojos por año prestacional: uno para ver de cerca y otro para ver de lejos. Los afiliados que lo necesiten pueden optar en cambio por un par de lentes bifocales por año, una alternativa que combina ambas correcciones en un solo par.

Qué se necesita para acceder a los lentes gratuitos Para acceder al beneficio se necesitan cuatro elementos: el Documento Nacional de Identidad, la credencial de afiliación a PAMI, una Orden Médica Electrónica emitida por un médico especialista en oftalmología con la prescripción del anteojo, firma, sello con especialidad y número de matrícula. La OME tiene una validez de 150 días y no necesita ser impresa. Para quienes soliciten bifocales por primera vez también puede requerirse la escala FIN, a criterio de cada agencia.