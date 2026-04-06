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PAMI: cómo afiliar a personas a cargo del titular y quiénes pueden acceder

El PAMI permite sumar familiares a la cobertura médica. Quiénes pueden ser afiliados y cómo hacer el trámite paso a paso.

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PAMI permite afiliar familiares a cargo del titular.
PAMI permite afiliar familiares a cargo del titular. Milagros Lostes / MDZ

El PAMI brinda la posibilidad de afiliar a personas a cargo del titular, ampliando la cobertura médica a distintos integrantes del grupo familiar. Este beneficio alcanza a cónyuges, hijos, padres y otros familiares, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Se trata de una opción clave para quienes necesitan garantizar atención médica a personas dependientes dentro del mismo núcleo familiar.

Quiénes pueden ser afiliados

PAMI contempla distintas categorías de familiares que pueden ser incorporados:

  • Cónyuge o pareja conviviente: incluye tanto matrimonios como uniones convivenciales. En estos casos, se debe acreditar el vínculo mediante documentación oficial.
  • Hijos menores de 21 años: pueden ser afiliados automáticamente siempre que dependan del titular y no estén emancipados.
  • Hijos estudiantes hasta 25 años: se extiende la cobertura si se encuentran cursando estudios reconocidos oficialmente, lo que debe acreditarse con certificados.
  • Hijos con discapacidad: no tienen límite de edad y pueden ser afiliados en cualquier momento, presentando el certificado correspondiente.
  • Padres o madres a cargo: pueden incorporarse si dependen económicamente del titular, generalmente en casos de personas mayores de 60 años o con alguna discapacidad.
  • Nietos con discapacidad: se incluyen cuando están a cargo exclusivo del titular, siempre que se pueda demostrar la situación.
  • Personas bajo guarda, tutela o curatela: contempla a menores o personas legalmente a cargo del titular, con documentación judicial que respalde la situación.
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La cobertura incluye atenci&oacute;n m&eacute;dica y medicamentos.

La cobertura incluye atención médica y medicamentos.

Cómo hacer la afiliación

El trámite puede realizarlo el titular o una persona autorizada. Para iniciar el proceso, se debe:

  • Ingresar al sitio oficial de PAMI
  • Seleccionar el tipo de afiliación correspondiente
  • Completar los datos solicitados
  • Presentar la documentación requerida según el caso

Qué tener en cuenta

Si bien los requisitos específicos varían según el tipo de afiliación, en general se solicita:

  • Documento de identidad
  • Documentación que acredite el vínculo
  • Certificados adicionales en casos especiales (como discapacidad o estudios)

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