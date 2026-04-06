PAMI: cómo afiliar a personas a cargo del titular y quiénes pueden acceder

El PAMI permite sumar familiares a la cobertura médica. Quiénes pueden ser afiliados y cómo hacer el trámite paso a paso.

El PAMI brinda la posibilidad de afiliar a personas a cargo del titular, ampliando la cobertura médica a distintos integrantes del grupo familiar. Este beneficio alcanza a cónyuges, hijos, padres y otros familiares, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Se trata de una opción clave para quienes necesitan garantizar atención médica a personas dependientes dentro del mismo núcleo familiar.

Quiénes pueden ser afiliados PAMI contempla distintas categorías de familiares que pueden ser incorporados:

Cónyuge o pareja conviviente: incluye tanto matrimonios como uniones convivenciales. En estos casos, se debe acreditar el vínculo mediante documentación oficial.

Hijos menores de 21 años: pueden ser afiliados automáticamente siempre que dependan del titular y no estén emancipados.

automáticamente siempre que dependan del titular y no estén emancipados. Hijos estudiantes hasta 25 años: se extiende la cobertura si se encuentran cursando estudios reconocidos oficialmente, lo que debe acreditarse con certificados.

Hijos con discapacidad: no tienen límite de edad y pueden ser afiliados en cualquier momento, presentando el certificado correspondiente.

en cualquier momento, presentando el certificado correspondiente. Padres o madres a cargo: pueden incorporarse si dependen económicamente del titular, generalmente en casos de personas mayores de 60 años o con alguna discapacidad.

Nietos con discapacidad: se incluyen cuando están a cargo exclusivo del titular, siempre que se pueda demostrar la situación.

Personas bajo guarda, tutela o curatela: contempla a menores o personas legalmente a cargo del titular, con documentación judicial que respalde la situación. pami delegacion las heras (1) La cobertura incluye atención médica y medicamentos. Alf Ponce Mercado / MDZ Cómo hacer la afiliación El trámite puede realizarlo el titular o una persona autorizada. Para iniciar el proceso, se debe:

Ingresar al sitio oficial de PAMI

Seleccionar el tipo de afiliación correspondiente

Completar los datos solicitados

Presentar la documentación requerida según el caso Qué tener en cuenta Si bien los requisitos específicos varían según el tipo de afiliación, en general se solicita: