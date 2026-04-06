PAMI: cómo afiliar a personas a cargo del titular y quiénes pueden acceder
El PAMI permite sumar familiares a la cobertura médica. Quiénes pueden ser afiliados y cómo hacer el trámite paso a paso.
El PAMI brinda la posibilidad de afiliar a personas a cargo del titular, ampliando la cobertura médica a distintos integrantes del grupo familiar. Este beneficio alcanza a cónyuges, hijos, padres y otros familiares, siempre que cumplan con ciertos requisitos.
Se trata de una opción clave para quienes necesitan garantizar atención médica a personas dependientes dentro del mismo núcleo familiar.
Quiénes pueden ser afiliados
PAMI contempla distintas categorías de familiares que pueden ser incorporados:
- Cónyuge o pareja conviviente: incluye tanto matrimonios como uniones convivenciales. En estos casos, se debe acreditar el vínculo mediante documentación oficial.
- Hijos menores de 21 años: pueden ser afiliados automáticamente siempre que dependan del titular y no estén emancipados.
- Hijos estudiantes hasta 25 años: se extiende la cobertura si se encuentran cursando estudios reconocidos oficialmente, lo que debe acreditarse con certificados.
- Hijos con discapacidad: no tienen límite de edad y pueden ser afiliados en cualquier momento, presentando el certificado correspondiente.
- Padres o madres a cargo: pueden incorporarse si dependen económicamente del titular, generalmente en casos de personas mayores de 60 años o con alguna discapacidad.
- Nietos con discapacidad: se incluyen cuando están a cargo exclusivo del titular, siempre que se pueda demostrar la situación.
- Personas bajo guarda, tutela o curatela: contempla a menores o personas legalmente a cargo del titular, con documentación judicial que respalde la situación.
Cómo hacer la afiliación
El trámite puede realizarlo el titular o una persona autorizada. Para iniciar el proceso, se debe:
- Ingresar al sitio oficial de PAMI
- Seleccionar el tipo de afiliación correspondiente
- Completar los datos solicitados
- Presentar la documentación requerida según el caso
Qué tener en cuenta
Si bien los requisitos específicos varían según el tipo de afiliación, en general se solicita:
- Documento de identidad
- Documentación que acredite el vínculo
- Certificados adicionales en casos especiales (como discapacidad o estudios)