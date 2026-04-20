Anses: tras el aumento a jubilados, definieron quiénes van a cobrar el bono de $70.000

Anses confirmó un nuevo aumento para los jubilados que deberá venir acompañado de un bono, que no todos los beneficiarios cobrarán.

El bono de Anses no desaparece para todos, pero deja de ser completo cuando el haber supera la jubilación mínima.

Anses actualizó los topes de ingresos tras el último aumento por la movilidad para los jubilados argentinos. Hay un grupo que dejará de percibir el bono de refuerzo económico de forma definitiva. Si bien el refuerzo sigue vigente, el aumento del 2,9% impactaron directamente en quiénes tienen derecho a cobrarlo y quiénes quedan fuera del beneficio.

Quiénes dejan de recibir el bono de Anses en abril La "mala noticia" recae sobre aquellos beneficiarios que, con el último incremento, superaron el nuevo techo establecido por el Gobierno. El esquema para este mes funciona de la siguiente manera:

Sin Bono: quedan totalmente excluidos del refuerzo aquellos jubilados y pensionados que perciban un haber mensual superior a $450.319,31 . Este grupo solo cobrará su jubilación con el aumento correspondiente, sin ningún tipo de adicional.

Bono Proporcional: para quienes cobran más de la mínima ($380.319,31) pero no llegan al tope de $450.319,31, el bono se irá "licuando". Recibirán una suma proporcional hasta alcanzar exactamente ese límite.

Bono Completo: solo los titulares de la jubilación mínima, Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que no excedan el piso básico, cobrarán los $70.000 íntegros. PESOS Bono de Anses. Archivo MDZ

Este es el cronograma de pagos de Anses Si todavía no pasaste por el cajero, tomá nota. Esta semana comienza el cronograma para quienes superan la mínima: