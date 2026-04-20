Anses: tras el aumento a jubilados, definieron quiénes van a cobrar el bono de $70.000
Anses confirmó un nuevo aumento para los jubilados que deberá venir acompañado de un bono, que no todos los beneficiarios cobrarán.
Anses actualizó los topes de ingresos tras el último aumento por la movilidad para los jubilados argentinos. Hay un grupo que dejará de percibir el bono de refuerzo económico de forma definitiva. Si bien el refuerzo sigue vigente, el aumento del 2,9% impactaron directamente en quiénes tienen derecho a cobrarlo y quiénes quedan fuera del beneficio.
Quiénes dejan de recibir el bono de Anses en abril
La "mala noticia" recae sobre aquellos beneficiarios que, con el último incremento, superaron el nuevo techo establecido por el Gobierno. El esquema para este mes funciona de la siguiente manera:
Sin Bono: quedan totalmente excluidos del refuerzo aquellos jubilados y pensionados que perciban un haber mensual superior a $450.319,31. Este grupo solo cobrará su jubilación con el aumento correspondiente, sin ningún tipo de adicional.
Bono Proporcional: para quienes cobran más de la mínima ($380.319,31) pero no llegan al tope de $450.319,31, el bono se irá "licuando". Recibirán una suma proporcional hasta alcanzar exactamente ese límite.
Bono Completo: solo los titulares de la jubilación mínima, Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que no excedan el piso básico, cobrarán los $70.000 íntegros.
Este es el cronograma de pagos de Anses
Si todavía no pasaste por el cajero, tomá nota. Esta semana comienza el cronograma para quienes superan la mínima:
DNI terminados en 0 y 1: Viernes 24 de abril.
DNI terminados en 2 y 3: Lunes 27 de abril.
DNI terminados en 4 y 5: Martes 28 de abril.
DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 29 de abril.
DNI terminados en 8 y 9: Jueves 30 de abril.
El bono se deposita en la misma cuenta y fecha que el haber mensual. No es necesario realizar ningún trámite extra ni brindar datos personales por teléfono para acceder al beneficio.