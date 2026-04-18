Cuánto cobra un jubilado con haber máximo de Anses en mayo

Anses definió el tope de haberes para mayo. Repasamos los montos del haber máximo, quiénes quedan fuera del bono y cuándo se cobra el resto de abril.

El haber máximo de la Anses se posiciona por encima de los 2,5 millones de pesos tras las últimas actualizaciones.

Con la confirmación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, la Anses definió los nuevos montos que regirán en mayo. Además de la jubilación mínima y las asignaciones, también se actualizó la jubilación máxima que podrán cobrar los beneficiarios.

Cuánto cobra un jubilado con la máxima Para mayo, los haberes se actualizarán según la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación registrada en marzo. En este contexto, y en base a los valores actuales, el haber jubilatorio máximo se ubicó en $2.559.188,80.

A diferencia de lo que ocurre con los ingresos más bajos, quienes perciben la jubilación máxima no acceden al bono de refuerzo de $70.000. Este adicional está dirigido exclusivamente a quienes cobran la mínima, fijada en $380.319,31, y a aquellos beneficiarios que reciben un monto proporcional hasta alcanzar ese tope con el refuerzo incluido.

Anses El calendario de pagos para quienes superan la jubilación mínima comenzará el próximo viernes 24 de abril. Shutterstock

Calendario de pagos: cuándo cobran los haberes más altos en abril Mientras se definen los últimos detalles para mayo, los jubilados que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar sus haberes de abril hacia finales de mes. El cronograma de Anses quedó establecido de la siguiente manera: