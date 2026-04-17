Cambia el plazo fijo: qué banco paga la mejor tasa en abril 2026

Las tasas de plazo fijo volvieron a moverse en abril y los bancos informaron nuevos rendimientos al Banco Central de la República Argentina para depósitos a 30 días. En este contexto, las diferencias entre entidades son importantes y pueden impactar directamente en la economía de los ahorristas y en la ganancia final de sus depósitos.

Según la última actualización, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online arrancan en torno al 16,5% en bancos tradicionales y superan el 25% en algunas entidades financieras, especialmente aquellas que permiten operar sin ser cliente.

Dentro del abanico de las entidades con mayor volumen de depósitos, los rendimientos más competitivos en el inicio de abril los lideran el Banco Provincia y el Banco Macro, ambos con una TNA del 21,5%. Un escalón por debajo se ubica el BBVA con un 20,5%, seguido por el ICBC que ofrece un 19,75%.

En la otra vereda, las entidades de mayor envergadura muestran una postura más conservadora en sus estrategias de inversiones . El Banco Nación ofrece un 19%, mientras que el Galicia se posiciona con un 18,25%. En el extremo inferior del sistema se encuentra el Santander, que con apenas un 16,5% se convierte en la opción menos rentable para los ahorristas en este momento.

En la economía actual, la brecha de tasas entre bancos tradicionales y entidades digitales puede superar los 8 puntos porcentuales. Foto: Shutterstock

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock

Las tasas más altas del mercado

Por fuera de los bancos tradicionales, aparecen las mejores oportunidades. Entidades como Banco Voii, Reba y Crédito Regional ofrecen tasas del 25%, posicionándose como las más altas del mercado para plazos fijos a 30 días.

También se destacan Banco Meridian con 24,75% y otras entidades como Banco Bica, Banco del Sol y Bibank, que alcanzan el 24% anual. En muchos casos, estas tasas están disponibles incluso para usuarios que no son clientes.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Al momento de elegir dónde hacer un plazo fijo, no solo importa la tasa. También es clave verificar si el banco permite operar de manera online, si exige ser cliente o si habilita la inversión para nuevos usuarios sin trámites presenciales.

En abril, además, el mercado mostró varios ajustes a la baja en los rendimientos. Algunas entidades recortaron sus tasas en las últimas semanas: por ejemplo, el Banco Nación pasó de ofrecer cerca del 22% a ubicarse en el 19% actual.

Lo mismo ocurrió con bancos y financieras que lideraban el ranking. Entidades como Banco Meridian, Voii o Crédito Regional, que semanas atrás ofrecían tasas en torno al 25,5%, ahora se ubican por debajo del 25%, marcando una tendencia general de descenso.

Con este escenario, los ahorristas tienen la posibilidad de mejorar sus ingresos simplemente eligiendo bien la entidad donde depositar su dinero, aunque con tasas que muestran una leve desaceleración.