Anses: conocé qué pagos realiza el organismo este lunes

Después del receso del fin de semana, Anses retomará este lunes 20 una nueva etapa del cronograma de abril con pagos para jubilaciones mínimas y asignaciones ligadas a hijos y embarazo, dentro del esquema organizado por terminación del DNI. El detalle oficial se consulta en el calendario de pagos del organismo.

Abril se liquida con una actualización de 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social, Anses informa los montos actualizados de abril y recuerda que en estas prestaciones el 80% se cobra de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta o formulario correspondiente.