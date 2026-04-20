Anses: conocé qué pagos realiza el organismo este lunes
El calendario de Anses volverá a activarse este lunes 20 de abril con pagos para cuatro prestaciones distintas.
Después del receso del fin de semana, Anses retomará este lunes 20 una nueva etapa del cronograma de abril con pagos para jubilaciones mínimas y asignaciones ligadas a hijos y embarazo, dentro del esquema organizado por terminación del DNI. El detalle oficial se consulta en el calendario de pagos del organismo.
Abril se liquida con una actualización de 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social, Anses informa los montos actualizados de abril y recuerda que en estas prestaciones el 80% se cobra de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta o formulario correspondiente.
Quiénes cobran este lunes 20 de abril en Anses
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 6
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 6
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 6
- Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: documentos terminados en 8 y 9
Además, continúan disponibles las prestaciones que no se pagan según la terminación del DNI:
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo