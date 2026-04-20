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Anses: conocé qué pagos realiza el organismo este lunes

El calendario de Anses volverá a activarse este lunes 20 de abril con pagos para cuatro prestaciones distintas.

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Anses retomará este lunes 20 de abril el calendario con pagos para jubilaciones mínimas, AUH, AUE y prenatal.

Anses retomará este lunes 20 de abril el calendario con pagos para jubilaciones mínimas, AUH, AUE y prenatal.

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Después del receso del fin de semana, Anses retomará este lunes 20 una nueva etapa del cronograma de abril con pagos para jubilaciones mínimas y asignaciones ligadas a hijos y embarazo, dentro del esquema organizado por terminación del DNI. El detalle oficial se consulta en el calendario de pagos del organismo.

Abril se liquida con una actualización de 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social, Anses informa los montos actualizados de abril y recuerda que en estas prestaciones el 80% se cobra de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta o formulario correspondiente.

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Anses liquida abril con una suba de 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Anses liquida abril con una suba de 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Quiénes cobran este lunes 20 de abril en Anses

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 6
  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 6
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 6
  • Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: documentos terminados en 8 y 9

Además, continúan disponibles las prestaciones que no se pagan según la terminación del DNI:

  • Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo

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