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Anses: quiénes cobran la semana del 20 de abril y cuánto se paga con aumento

Anses continúa con el calendario de abril y retoma pagos la semana del 20. Quiénes cobran y cómo quedan jubilaciones, pensiones y asignaciones con aumento.

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La Anses continúa con el cronograma de pagos de abril para distintas prestaciones.

La Anses continúa con el cronograma de pagos de abril para distintas prestaciones.

La Anses avanza con el calendario de pagos de abril 2026 y retoma los depósitos desde el lunes 20 con haberes actualizados. Este mes, las prestaciones reciben un aumento del 2,9%, en línea con la inflación medida por el Indec, y se mantiene el bono extra de $70.000 para un grupo de beneficiarios.

El esquema impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se liquidan con los nuevos valores definidos por la fórmula de movilidad vigente. A continuación, el detalle de montos y fechas de cobro desde la tercera semana del mes.

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Cómo continúa el calendario de pagos de Anses la semana del 20 de abril.

Cómo continúa el calendario de pagos de Anses la semana del 20 de abril.

Anses: cuánto se cobra en abril 2026 con aumento

El incremento del 2,9% responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, según lo establecido por el Decreto 274/24, que actualiza los haberes en base a la inflación de dos meses atrás.

Con esta suba, los valores quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $450.319,31 (incluye bono de $70.000)
  • PUAM: $374.255,45 (con bono incluido)
  • Pensiones No Contributivas: $336.223,52 (con bono incluido)
  • Pensión para madres de 7 hijos: $450.319,31
  • Jubilación máxima: $2.559.188,80

En cuanto a las asignaciones:

  • AUH: $136.666 (se cobra el 80%: $109.332,80)
  • AUH por discapacidad: $445.003
  • Asignación Familiar por Hijo: $68.341
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: $222.511

Calendario Anses: quiénes cobran desde el 20 de abril

A partir del lunes 20 de abril, se reanudan los pagos para distintos grupos según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

AUH y asignaciones: fechas de cobro

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar

  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación Prenatal

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Otras prestaciones

  • Asignación por Maternidad: hasta el 12 de mayo (todas las terminaciones)
  • Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción): hasta el 12 de mayo

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

Con el calendario en marcha desde el 20 de abril, Anses completa el pago de prestaciones del mes con aumentos y bonos incluidos, en un esquema que se mantiene atado a la evolución de los precios.

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