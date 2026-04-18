Anses: quiénes cobran la semana del 20 de abril y cuánto se paga con aumento

La Anses avanza con el calendario de pagos de abril 2026 y retoma los depósitos desde el lunes 20 con haberes actualizados. Este mes, las prestaciones reciben un aumento del 2,9%, en línea con la inflación medida por el Indec, y se mantiene el bono extra de $70.000 para un grupo de beneficiarios.

El esquema impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se liquidan con los nuevos valores definidos por la fórmula de movilidad vigente. A continuación, el detalle de montos y fechas de cobro desde la tercera semana del mes.

Cómo continúa el calendario de pagos de Anses la semana del 20 de abril.

El incremento del 2,9% responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, según lo establecido por el Decreto 274/24, que actualiza los haberes en base a la inflación de dos meses atrás.

Con esta suba, los valores quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $450.319,31 (incluye bono de $70.000)

PUAM: $374.255,45 (con bono incluido)

Pensiones No Contributivas: $336.223,52 (con bono incluido)

Pensión para madres de 7 hijos: $450.319,31

Jubilación máxima: $2.559.188,80

En cuanto a las asignaciones:

AUH: $136.666 (se cobra el 80%: $109.332,80)

AUH por discapacidad: $445.003

Asignación Familiar por Hijo: $68.341

Asignación por Hijo con Discapacidad: $222.511

Calendario Anses: quiénes cobran desde el 20 de abril

A partir del lunes 20 de abril, se reanudan los pagos para distintos grupos según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

AUH y asignaciones: fechas de cobro

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación Prenatal

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Otras prestaciones

Asignación por Maternidad: hasta el 12 de mayo (todas las terminaciones)

Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción): hasta el 12 de mayo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

Con el calendario en marcha desde el 20 de abril, Anses completa el pago de prestaciones del mes con aumentos y bonos incluidos, en un esquema que se mantiene atado a la evolución de los precios.