Quién era y cómo murió el trabajador en el teatro griego Frank Romero Day

Las celebraciones alrededor de la Fiesta de la Vendimia sumaron una tragedia más: un trabajador murió después de recolectar materiales reciclables en el teatro griego Frank Romero Day tras los espectáculos de la productora privada que cerraron con la presentación de Abel Pintos .

La primera información sobre la muerte de Fabián Rentería la brindó la Subsecretaría de Cultura. “Durante la madrugada de hoy, falleció en el hospital Luis Lagomaggiore un trabajador reciclador de la cooperativa de limpieza El Algarrobo, del departamento de Las Heras, luego de sufrir una descompensación mientras realizaba tareas en las inmediaciones del teatro griego Frank Romero Day”, decía el comunicado oficial.

“El operario se encontraba desarrollando labores de limpieza en las zonas aledañas al teatro cuando presentó una descompensación. De inmediato fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias y trasladado al Hospital Luis Lagomaggiore, donde pese a la atención recibida se confirmó su fallecimiento horas más tarde debido a un infarto masivo”, agregaba.

Con el correr de las horas, se fueron sumando detalles de la muerte del trabajador. Según testigos, los recicladores ya habían terminado las tareas de recolección en el teatro griego y estaban subiendo a la movilidad en la zona del ingreso al predio para ir al Parque Industrial de Las Heras, donde está el centro de reciclado.

Cuando Fabián Rentería estaba por subir a la movilidad, se mareó, intentó mantener el equilibrio tomándose del portón, pero no pudo sostenerse y cayó al piso. Inmediatamente, lo atendieron los médicos de la ambulancia que estaba en el predio y la trasladaron al Hospital Lagomaggiore. Todo indica que murió en el camino y que los especialistas del nosocomio constataron el fallecimiento.

Después se supo que el trabajador padecía problemas del corazón y que estaba esperando un trasplante desde hace años. Aparentemente, esta situación se había agravado los últimos meses porque no recibía la medicación por parte de la obra social.

Quién era Fabián Rentería

Fabián Rentería tenía 60 años y murió esta madrugada después de una larga jornada de trabajo recolectando residuos secos aptos para reciclado tras el show privado en el marco de la Fiesta de la Vendimia.

Vivía en Las Heras y hacía tres años que era parte de la cooperativa El Algarrobo. Su esposa, Patricia, también era parte de la cooperativa. En total, en El Algarrobo trabajan unas 28 familias que a diario recolectan, clasifican y venden residuos secos.

La segunda muerte en el teatro griego Frank Romero Day

La muerte de Fabián Rentería es la segunda en el marco de la Fiesta de la Vendimia. El 26 de febrero, un joven se descompensó y murió mientras trabajaba en el teatro griego Frank Romero Day. Pese al esfuerzo del personal médico que intentó reanimarlo y lo trasladó al Hospital Español, la víctima terminó perdiendo la vida.

El hombre de 21 años fue identificado como Santino Calivar y vivía en Rivadavia. En el momento de la tragedia, realizaba tareas en altura con arnés en una de las torres que formaban para de la estructura para el escenario vendimial.