Tras las actuaciones de Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva, Abel le puso el broche de oro a un gran espectáculo que reunió a 12.000 personas en el Frank Romero Day.

Finalmente, la última noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia se llevó adelante tras la reprogramación por las fuertes lluvias que tuvieron lugar el 10 de marzo. El domingo 15 las personas se acercaron para celebrar y vivir shows de gran nivel.

Los encargados de abrir el escenario fueron los Campedrinos, quienes se mostraron muy contentos y felices de poder estar en la Fiesta de la Vendimia 2026. Posteriormente, llegó el turno de Maggie Cullen y la cumbia dijo presente de la mano de Ángela Leiva.

El encargado de cerrar la última noche fue nada más y nada menos que Abel Pintos. El artista interpretó "La Llave", "Espejo", "Tu Voz", "Esperando Por Ti", "Sin Principio ni Final", entre otros grandes éxitos que hicieron vibrar al Frank Romero Day.

Abel Pintos: el broche de oro en la última noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia Abel Pintos cerró la última noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia con un emocionante show "Gracias por la paciencia, por la comprensión, por esperarnos y por volver a recibirnos después de la reprogramación del martes. A todos nos hacía mucha ilusión este concierto y ser parte de la fiesta tan especial para todos los mendocinos... Para mí era especial celebrar estos treinta años en estos noventa de la Vendimia y junto a todos ustedes", comentó Abel en medio del espectáculo.

Abel Pintos Abel Pintos en el Frank Romero Day. Foto: Maru Mena / MDZ. De esta manera se cerraron los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y los mendocinos ya esperan el 2027 para celebrar nuevamente en uno de los lugares más emblemáticos que tiene la provincia de Mendoza.