San Rafael le dio la bienvenida a Azul Antolínez tras su coronación como Reina Nacional de la Vendimia

La flamante soberana nacional volvió a su departamento natal y fue homenajeada con un recorrido festivo por las principales avenidas.

La Reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez, fue recibida por una multitud en San Rafael tras su reciente coronación.

El departamento de San Rafael vivió este jueves una noche de celebración con el regreso de Azul Antolínez, recientemente coronada como Reina Nacional de la Vendimia. La joven fue homenajeada con una extensa caravana vendimial y un festejo que reunió a cientos de vecinos en el centro de la ciudad.

La soberana llegó acompañada por la virreina nacional, Agostina Giacomelli, representante de Tunuyán, quien también formó parte del recorrido y compartió el encuentro con el público. La joven del Valle de Uco, según adelantaron, tendrá su propio recibimiento oficial el próximo lunes en su departamento.

reina san rafael2 Azul y Agostina, reina y virreina de la Vendimia 2026, durante la caravana en San Rafael. Facebook Municipalidad de San Rafael Las actividades comenzaron cerca de las 20 en la Rotonda de la Copa, punto desde el que partió el carro vendimial de San Rafael. La estructura que trasladó a la reina fue la misma que obtuvo el segundo puesto entre los 18 departamentos durante la última Fiesta Nacional de la Vendimia.

San Rafael recibió a su reina con emoción y orgullo local Desde ese punto, la caravana avanzó por las avenidas Mitre e Hipólito Yrigoyen, dos de las arterias más importantes de la ciudad, hasta llegar a la Rotonda del Mapa. Allí se montó un escenario donde se realizó el festejo central y donde vecinos y turistas pudieron acercarse para saludar a las soberanas.

A lo largo del trayecto, el público acompañó con aplausos, fotos y saludos, en una postal que reflejó el orgullo de los sanrafaelinos por la consagración lograda días atrás en el Teatro Griego Frank Romero Day.