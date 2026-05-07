Salió a la luz la fuerte interna en el programa de Guido Kaczka que tiene a Abel Pintos en el ojo de la tormenta

Una decisión de último momento alteró el funcionamiento habitual de Es mi sueño y dejó al descubierto cierta tensión detrás de cámaras. La situación se conoció en Sálvese quien pueda, donde revelaron por qué el programa de Guido Kaczka tuvo que frenar sus grabaciones y qué integrante del jurado quedó en el centro de la escena.

"Se suspendieron las grabaciones del programa de Guido Kaczka, Es mi sueño ", contó Majo Martino. Después, explicó cómo se habría dado la situación: "¿Qué pasó? ¿Por qué se suspenden las grabaciones de un programa que graban todos los días? Abel Pintos dijo: 'Tengo gira'. Cuando arranca el programa se le pide a todos los cantantes que den las fechas de cuándo no pueden estar para las grabaciones".

Según contó Majo Martino en Sálvese Quien Pueda, las grabaciones de Es mi sueño se pausarán hasta que vuelva el cantante.

En ese momento, Pía Shaw intervino con una frase tajante sobre el rol del cantante dentro del programa: "Sin Abel no hay programa". Martino, entonces, amplió: "Se suspenden las grabaciones porque Abel Pintos no puede estar, porque tiene gira. Una semana que Abel Pintos no está, no se graba". Yanina Latorre reaccionó de inmediato y comentó: "O sea, que le dan más importancia que a los demás".

"Esta suspensión en las grabaciones de Es mi sueño produjo como un resquemor con otra de las jurados, Jimena Barón. Ahora vuelve Abel, Jimena se va por dos semanas y no paran ninguna grabación", aseguró la panelista.

Jimena Barón en Es mi sueño Jimena Barón también se ausentará del programa, pero su reemplazo será Natalie Pérez. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

"La reemplazan con otra mujer que esa cantante es nada más y nada menos que la señorita Natalie Pérez", reveló Majo Martino. Como era de esperarse, Yanina sumó una filosa observación: "Odiada está Jimena Barón".

Antes de terminar el tema, Majo agregó un detalle sobre la reacción de la artista frente a esta decisión de la producción: "Me contaron que no sé cuánto a Jimena le gustó esta idea de poner a Natalie Pérez en su lugar".